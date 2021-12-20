TDP Genel Başkanı Sarıgül, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi artık 'yeni yıl yeni iktidar' diye yollara düşecek. Partimiz 7 bölge toplantısı yapmak üzere hazırlıklarını planlıyor." dedi.

Sarıgül, TDP'nin birinci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu.

TDP'nin çizgisinin adalet olduğunu, siyasetin dilini değiştirdiklerini, konuşulmayan konuları konuştuklarını, sorulmayan soruları sorduklarını belirten Sarıgül, milyonların sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Mustafa Sarıgül, "Dava arkadaşlarım, çok şeyler başardık, en zoru artık geride kaldı. Çünkü oy pusulasında varız, seçime girme yetkisini Allah'ımın izniyle, yurttaşlarımın takdiriyle, sizlerin gayretiyle aldık. Bundan sonra cennet vatanımda bir tarih yazılacaksa o tarih Türkiye Değişim Partisi olmadan yazılamaz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini aktaran Sarıgül, AK Parti'nin 19 yıldır kamu ihale kanununu 200 kez değiştirdiğini ama ekonomideki yapısal sorunlarla ilgili reform dahi yapmadığını, Türkiye ekonomisinin bu nedenle bu duruma geldiğini savundu.

Anadolu'yu karış karış gezdiğini dile getiren Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı, sizin yönettiğiniz ülkede yurttaşlarımız artık üşüyor, kombilerini dahi açamıyor. Sizin yönettiğiniz ülkede yurttaşlarımızın artık karnı ne yazık ki doymuyor, yarınlarından son derece endişeli. Bunun için Türkiye Değişim Partisi, ülkemizde vicdanın sesidir. Türkiye Değişim Partisi halkın sorunlarını bilen, halkın derdiyle dertlenen parti olacaktır."

TDP Genel Başkanı Sarıgül, bugüne kadar gitmedikleri bir kaç il kaldığını ve 1 yılda 240 bin kilometre yol gittiklerini vurgulayarak, "Türkiye Değişim Partisi artık 'yeni yıl, yeni iktidar' diye yollara düşecek. Partimiz 7 bölge toplantısı yapmak üzere hazırlıklarını planlıyor." bilgisini paylaştı.