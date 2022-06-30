TDP Genel Başkanı Sarıgül, İSTESOB'u ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "6,5 milyon mültecinin Avrupa Birliği ülkelerine nüfusları oranında dağıtılması lazım." dedi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğini (İSTESOB) ziyaret eden Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, birliğin başkanlığına yeniden seçilen Faik Yılmaz'ı tebrik etti.

Esnafın Türkiye'nin teminatı ve ülkenin sigortası olduğunu belirten Sarıgül, "Allah, devletimizin ve esnafımızın ışığını söndürmesin. Esnaf alın teri döker, emek harcar, kimseye yük olmaz, kendi hayatını kendisi kazanır. Ben esnafla hep iç içe çalıştım, esnafın en kolay ulaştığı başkan ben oldum." diye konuştu.

Sarıgül, TDP'nin esnafın sesi, temsilcisi ve dostu bir parti olduğunu ifade ederek, "Erol Korkut, Türkiye'nin ilk 'Esnaf Bakanı' olacak. Esnaf ekonominin dinamosudur. Esnafa verilen destek misliyle ekonomiye geri döner. Esnafa verilen destek çarkların dönmesi, piyasanın canlanması demektir. Esnafa verilen destek, ekonominin düzelmesi toplumun güçlenmesi demektir. Esnaf, ülkenin bel kemiğidir, toplumun orta direğidir." ifadelerini kullandı.

TDP iktidarında zincir marketlere sınır koyacaklarını, AVM'leri ve zincir mağazaları haftanın bir günü kapatacaklarını dile getiren Sarıgül, esnafın ayağa kalkmasının Türkiye'nin ayağa kalkması olduğunu kaydetti.

Sarıgül, "ekonomik milliyetçilik" anlayışı ve "5T" formülüyle sorunları çözeceklerini, tarıma, turizme, teknolojiye, tekstil ve ticarete önem verecekleri bildirdi.

"Bu fırsatın iktidar partisi, muhalefet partisi olmaz."

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni de değerlendiren Sarıgül, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı şu anda yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti olarak bizleri temsil ediyor. Bütün muhalefet partilerine, parlamentoda bulunan muhalefet partilerine özellikle çağrıda bulunuyorum: NATO görüşmeleri bitti ama bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması için NATO üyesi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamı Türkiye'mizde bulunan mültecileri eşit oranda paylaşmak kaydı şartıyla, terör konusundaki kaygıların da giderilmesi şartıyla hükümete bu görüşmelerde bir kez daha yetki verilmesini, tam yetki verilmesini Türkiye Değişim Partisi olarak talep etmekteyiz. Şu anda elimizde büyük fırsat var. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Bu fırsatın iktidar partisi, muhalefet partisi olmaz. Türkiye'de 6,5 milyon mülteciyi 'seçim oldu, yarın sabah göndeririz' demekle olmaz. NATO görüşmeleri için konu parlamentoya gelecek o noktada çözüm önerimiz hükümete bu konuda tam yetki verilmesi. 6,5 milyon mültecinin Avrupa Birliği ülkelerine nüfusları oranında dağıtılması lazım. Bu olduğu zaman kalıcı çözüm budur."

Mustafa Sarıgül, AB'nin 6,5 mülteciyi Türkiye topraklarına bırakıp orada rahat edemeyeceğini belirterek, "Barış, özgürlük, demokrasi, insan hakları' diyen Avrupa Birliği, Ukrayna'dan giden 4,5 milyon sarı saçlı mavi gözlü Hristiyan kökenli yurttaşlara nasıl kapılarını açtıysa buradaki mültecilere de aynı şekilde kapılarını açacak." şeklinde konuştu.

İSTESOB Başkanı Yılmaz ise ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade etti.