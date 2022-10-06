TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kadıköy'de vatandaşlarla bir araya geldi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kadıköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kadıköy'deki boğa heykelinin önünde vatandaşlarla sohbet eden Mustafa Sarıgül, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Sarıgül, Türkiye olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e barış eli uzattıklarını ancak Miçotakis'in sürekli yumruk sıktığını, yumruk sıkan elle barışın olmayacağını söyledi.

Sarıgül, "Yunanistan şu anda ABD'nin eyaleti haline geldi. Buradan Miçotakis'e sesleniyorum: Sayın Miçotakis, Türkiye'yle dost olman senin hayrınadır, ABD sana çok uzak, Türkiye sana çok yakın. Darbe olduğu zaman senin baban ABD'ye sığınmadı, Türkiye'ye sığındı. Türkiye senin babana karşı gerekli misafirperverliği gösterdi. Ayıdan post, ABD'den dost olmaz, Türkiye'ye güven, o senin hayrınadır." diye konuştu.

Suriye'de görev yapan Mehmetçiklere de selam söyleyen Sarıgül, sınır ötesinde görev yaparak bayrağı, toprağı ve ulusal birliği koruyan askerleri gözlerinden öptüğünü belirtti.

Parti olarak inançlara saygılı olduklarını ve laikliği savunduklarını kaydeden Sarıgül, "Şu anda başı açık kardeşim de bizim, başı kapalı kardeşim de bizim. Türkiye'nin gündeminde işsizlik, hayat pahalılığı, farklı şeyler var. İnançlar üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye bir Galatasaraylı olarak başarılar dilediğini kaydeden Sarıgül, maçı Fenerbahçe'nin 3-0 kazanacağını ifade etti.