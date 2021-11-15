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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın istiyoruz" - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın istiyoruz"

15.11.2021 13:39

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kadın cinayetlerinin son bulması gerektiğini belirterek, "Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın istiyoruz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kadın cinayetlerinin son bulması gerektiğini belirterek, "Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girsin istiyoruz." dedi.

Parti genel merkezinde MYK öncesi basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, Türkiye'de kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini, cinayetlerin son bulması gerektiğini dile getirdi.

21. yüzyılda hala böyle olayların gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girsin istiyoruz. Ne gerekiyorsa yapılması lazım, artık kadın cinayetlerinin mutlaka ve mutlaka durması lazım." diye konuştu.

Konuşmasında, atanamayan öğretmenler konusuna da değinen Sarıgül, iktidar olmaları halinde atama bekleyen öğretmenlere 1 yıl içerisinde görev vereceklerini kaydetti.

Hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarını da eleştiren Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak hukukta ve demokraside acilen evrensel hukuk kurallarına uyarak, güven ortamını sağlayarak, Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözeceğiz. Ekonomiyi bilgili, becerikli, yetenekli, tecrübeli ehil ellere vereceğiz. Çıkar gruplarına değil üretime önem vereceğiz." ifadesini kullandı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın istiyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın istiyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın istiyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın istiyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın istiyoruz

Türkiye Değişim Partisi, İstanbul Sözleşmesi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın istiyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın istiyoruz" - Son Dakika
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