TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te roket düşen alana karanfil bıraktı - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Suriye'den atıldığı belirlenen ve Kilis'te boş araziye düşen roketlere ilişkin, "Şunu o roketleri atanlar bilsin ki atalarımız, dedelerimiz, ecdatlarımız bu bayrağımızı ve toprağımızı nasıl koruduysa TDP hudut birliğinden ve bayrak birliğinden asla taviz vermez." dedi.

Sarıgül, terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen roketlerin düştüğü alanı ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve güvercin uçurdu.

Daha sonra kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda partililerle bir araya gelen Sarıgül, Atatürk milliyetçiliğini savunduklarını, bunu ön planda tuttuklarını ve demokratik bir kitle partisi olduklarını anlattı.

Mustafa Sarıgül, Kilis'in tarıma dayalı sanayisini daha da geliştirmek istediklerini, ili önemli turizm merkezi yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sarıgül, "Bugün ülkemiz sıkıntılı bir süreç yaşamaktadır. Hemen yanı başımıza roketler atıldı. Şunu o roketleri atanlar bilsin ki atalarımız, dedelerimiz, ecdatlarımız bu bayrağımızı ve toprağımızı nasıl koruduysa TDP hudut birliğinden ve bayrak birliğinden asla taviz vermez. Büyük Atatürk'ümüzün hayatı cephelerde geçti ama 'yurtta barış dünyada barış' dedi. 'Hiçbir ülke içeride ve dışarıda kavga ederek refaha ulaşamaz.' dedi." ifadesini kullandı.

Geçmişte birçok partinin kapatılmayla karşı karşıya kaldığını dile getiren Sarıgül, "Ben Kilis'ten ifade etmek istiyorum. Siyasi partilerimizi kapatmakla hiçbir sonuca varamayız. Türkiye'yi kucaklamadan, şiddete karşı kesin net bir tavır almadan, asla ve asla muvaffak olamayız. Bütün siyasi partiler, barış için şiddeti, kavgayı bitirmek için el ele, kol kola, omuz omuza olmalıdır." diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi Mahmut Selçuk'un Asri Mezarlık'taki cenaze törenine de katılan Sarıgül, gazinin ailesine başsağlığı diledi.

TDP İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren Sarıgül, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.