TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde devam etsin" - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde devam etsin"

21.05.2021 17:32
TDP Genel Başkanı Sarıgül:

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, 19 Mayıs'ta başlattığı Karadeniz turunun son durağı Çorum oldu. Cuma namazını Hz. Ömer Camii'nde kılan Sarıgül, ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tarımı ihmal eden ülke intihar eder" diyen Sarıgül, "Tarım, Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Çiftçimize tohumu, gübreyi, makineyi bedava verip ürün alma garantisini Türkiye Değişim Partisi olarak sağlayacağız. Otoyollara, köprülere alım garantisi var da çiftçimizin ürettiği ürünlere neden alım garantisi yok. O nedenle alım garantisini mutlaka ve mutlaka biz sağlayacağız. Çiftçilerimizin ürettiği bütün ürünlere alım garantisi vereceğiz. Tarım ve hayvancılık ülkemizin önemli geleceğidir. Sanayi ne kadar önemliyse tarım da önemlidir. Bir şehrin, ülkenin markaları vardır. Bir şehir ve ülke markaları ile güç kazanır. Çorumumuzun tuğlasını marka yapmamız lazım. O fabrikaların bacalarını tüttürmemiz lazım. Çorum nohutunu ve leblebisini marka yaparak dünyayla buluşturmamız lazım. Çorum turizmin başkenti olabilir. Hititler burada yaşadılar. Ama bunu dünya bilmiyor. Çorum inanın ki turizmin de başkenti olabilecek durumda" diye konuştu.

Kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi için çağrıda bulunan Sarıgül, "Ülkemizde bir sevgisizlik var. Mutsuzluk var. İşsizlik var. ve ne yazık ki son zamanlarda görüyorum ki ekonomik intiharlar var. Ekonomik intiharlar bizim belimizi bükmekte. Esnaflarımızın, esnaflarımızın yanında çalışan komilerimizin, garsonlarımızın, ustalarımızın, yardımcı personelin ne kadar mutsuz olduğunu görüyorum. Ankara'ya sesleniyorum. Pandemi sürecinde mutlaka kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi şarttır. Bunu siyasi bir nedenle söylemiyorum. Oy almak için söylemiyorum. Türkiye Değişim Partisi'nin görevi gerçekleri söylemektir. Devletimizin ışığı sönmesin, esnaflarımızın ışığı sönmesin. Şu anda 15 milyon vatandaşımızı konuşuyorum. Yaklaşık 15 aydır hiç açılmayan işletmeler var. Bu işletmelerin de bir an önce açılmasını Ankara'dan talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversite gençlerini kredi borcundan kurtaracaklarını anlatan Sarıgül, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kredi yok, karşılıksız burs var. İnsan evladına kredi verir mi? İnsan evladını icraya verir mi? Bu ayıptan Türkiye'yi kurtaracağız. Beyin göçünü durduracağız, ne beyinler Türkiye'den kaçacak, ne de dışarıdaki beyinler gurbette unutulacak. O güzel insanlara, her türlü imkanı sağlayarak ülkemize getireceğiz. Artık internet olmadan yaşanmıyor, her eve, her birime interneti en ucuza, imkan bulursak bedava vereceğiz, bilgisayarı olmayan çocuklarımıza bedava bilgisayar vererek, onları çağın dışında bırakmayacağız. Çiftçiye tohumu, gübreyi ve makineyi bedava verip, ürününü biz peşin para ile alacağız. Projelerimiz saymakla bitmez. Kadrolarımız tanıtmakla bitmez. Çok güçlü, çok hazırlıklı ve çok inançlı olarak geliyoruz. Bize gösterilen ilgiye layık olacağız. Bu coşkuya, bu sevgiye müthiş projelerle cevap vereceğiz. Sözlerimi şöyle bitiriyorum, attığımız her adımda adalet, her adımda bereket, her adımda refah ve huzur olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Sarıgül, basın toplantısının ardından esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ziyaretinin ardından Sarıgül, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. - ÇORUM

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde devam etsin
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde devam etsin
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde devam etsin
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde devam etsin
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde devam etsin
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde devam etsin

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Pandemi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde devam etsin' - Son Dakika


Son Dakika

Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti 5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu 5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz         
18:46
Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor         
18:12
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı         
17:15
"Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi         
17:00
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim         
16:43
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti         
15:59
Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı         
14:42
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 19:03:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde devam etsin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement