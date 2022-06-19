TDP Genel Başkanı Sarıgül, mahkum çocuklarıyla etkinlikte buluştu - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, mahkum çocuklarıyla etkinlikte buluştu

19.06.2022 15:17

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, babaları cezaevinde olan çocuklar için düzenlenen Babalar Günü etkinliğine katıldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, babaları cezaevinde olan çocuklar için düzenlenen Babalar Günü etkinliğine katıldı.

Beylikdüzü'nde özel bir okulun bahçesinde yapılan etkinlikte mahkum çocuklarıyla fotoğraf çektiren Sarıgül, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sarıgül, babaları cezaevinde olan çocukların çok mutsuz olduğunu belirterek, "Yıllardan beri o hasretle, baba özlemiyle yanıp tutuşan, babalarını göremeyen, babaları cezaevinde olan o evlatlar için "Affet Türkiye'm" diyorum." ifadelerini kullandı.

Babalar Günü'nü cezaevindeki tüm babalara hediye eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki önümüzdeki sene Babalar Günü'nde cezaevinde bulunan binlerce baba ve dışarıda bulunan, 8-10 yıldır babalarıyla koklaşamayan o çocuklar inşallah buluşurlar. Babalar Günü'müz kutlu olsun ama cezaevinde olup da Babalar Günü'nde gerçekten son derece üzüntülü bu babalara saygılarımı sunuyorum."

Sarıgül, partililerle bir süre sohbet ettikten sonra etkinlik alanından ayrıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, mahkum çocuklarıyla etkinlikte buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, mahkum çocuklarıyla etkinlikte buluştu - Son Dakika
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