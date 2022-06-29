TDP Genel Başkanı Sarıgül, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi

29.06.2022 13:41

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yurttaşlarımız takdir ederse ben başbakan olmak istiyorum.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yurttaşlarımız takdir ederse ben başbakan olmak istiyorum. Ülkemize, icracı olarak çok yoğun bir şekilde hizmet etmek istiyorum." dedi.

Sarıgül, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği kahvaltıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasi ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, mevcut sistemde ittifakın önemli olduğunu ancak şu anda bir ittifak stratejilerinin bulunmadığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçim kararı çıkmadan yapılan her çalışmanın ve her ittifakın şu anda "boşuna" olduğunu savunan Sarıgül, seçim kararı alındıktan sonra yeni şartların ortaya çıkacağı, "ittifakların yıkılıp yeni ittifakların kurulacağı" değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Sarıgül, "Yurttaşlarımız takdir ederse ben başbakan olmak istiyorum. Ülkemize, icracı olarak çok yoğun şekilde hizmet etmek istiyorum." yanıtını verdi.

Sarıgül, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Adaylık kesinleştikten sonra bize bir talep gelirse partimizin yetkili kurullarıyla bunu konuşacağız. Ona göre planlayacağız. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğü konusunda, demokrasi anlayışı konusunda her zaman kendisine saygım ve hürmetim sonsuzdur. Çıkacak olan cumhurbaşkanı adayları, kadrolarıyla çıkmalı ve ulusumuza güven vermelidir. Bilgili, becerikli, yetenekli olmalı, sorun değil çözüm üretmeli, bir işin nasıl olmayacağını değil nasıl olacağını bilen adaylara ihtiyaç var."

NATO'nun genişlemesi

Sarıgül, partisinin sığınmacı politikasına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Bu soruna ilişkin en etkili çözüm önerisini kendilerinin dile getirdiğini söyleyen Sarıgül, "Parlamentoda bulunan bütün partiler toplanmalı ve iktidara yetki vermeli. Demeli ki, 'Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmak istiyorsa Türkiye'de bulunan 6,5 milyon mülteci, AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsın.' Eşit dağıtıldığı zaman en ufak bir sorun kalmaz." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna ilişkin görüşleri sorulan Sarıgül, "Ben özellikle NATO'nun genişlemesini doğru bulmuyorum. NATO'nun genişlemesi demek Amerika'nın genişlemesi demektir. NATO bir kere Amerika'nın oyuncağı olmaktan kesinlikle çıkmalıdır." yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den NATO Zirvesi için hükümete destek çağrısı TDP Genel Başkanı Sarıgül'den NATO Zirvesi için hükümete destek çağrısı TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'NATO Amerika'nın oyuncağı olmaktan kesinlikle çıkmalıdır' TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'NATO Amerika'nın oyuncağı olmaktan kesinlikle çıkmalıdır'
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:39:04. #1.13#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement