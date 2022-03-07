TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesi açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesi açıklama yaptı Açıklaması

07.03.2022 13:29
TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesi açıklama yaptı Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çiftçiye, nakliyeciye ucuz mazot ve gübre verilmesini isteyerek, "Yapmamız gereken, üretmek, üretmek, üretmek, Türkiye'yi kendine yeter hale getirmektir.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çiftçiye, nakliyeciye ucuz mazot ve gübre verilmesini isteyerek, "Yapmamız gereken, üretmek, üretmek, üretmek, Türkiye'yi kendine yeter hale getirmektir. Bunun adı ekonomik milliyetçiliktir." ifadesini kullandı.

Türkiye Değişim Partisinden yapılan açıklamaya göre, Sarıgül, partisinin MYK toplantısı öncesinde, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Türkiye'de tarımdaki sorunlar çözülmeden mutfaklarda, evlerde huzur bulanamayacağını öne süren Sarıgül, ülkede pahalılığın artmasının vatandaşı zorladığını savundu.

Sarıgül, "Ülkeyi ve tarımı yönetenlere göre tarımda mükemmel durumdayız. Her şey mükemmelse, neden ekmek kuyrukları var? Neden ayçiçeği yağının kilosu 40 lira? Neden bir demet maydanoz 5 lira, neden bir kilo süt 15 lira? Hiç hikaye anlatmasın, hiç maval okumasınlar. Uzaya 4 şeritli yol da yapsalar, tarihe ekmek kuyruklarıyla geçecekler." görüşünü savundu.

Mazot, elektrik, doğal gaz zamlarının geri alınması çağrısında bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Çiftçiye, nakliyeciye ucuz mazot verin, gübre verin. Yapmamız gereken, üretmek, üretmek, üretmek, Türkiye'yi kendine yeter hale getirmektir. Bunun adı ekonomik milliyetçiliktir." ifadesini kullandı.

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Türkiye Değişim Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Motorin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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