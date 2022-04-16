TDP Genel Başkanı Sarıgül, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

16.04.2022 17:00
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sarıgül, ilk olarak 9 Nisan'da Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu şehit olan Düziçi Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailesini ziyaret etti.

Sarıgül, baba Adem, şehidin eşi Cennet Avan ve şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Daha sonra Sarıgül, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Sarıgül, TDP Düziçi İlçe Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

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Türkiye Değişim Partisi, Hisarcık, Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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