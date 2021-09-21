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TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin 1. Olağan Kurultayı öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin 1. Olağan Kurultayı öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi Açıklaması

21.09.2021 14:10
TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin 1. Olağan Kurultayı öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhur İttifakı'nda yer alıp almayacağına ilişkin, "Çok erken. Daha 1,5 sene var. Çok şeyler değişebilir.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhur İttifakı'nda yer alıp almayacağına ilişkin, "Çok erken. Daha 1,5 sene var. Çok şeyler değişebilir." dedi.

Sarıgül, partisinin 26 Eylül'de ATO Congresium'da yapılacak 1. Olağan Kurultayı öncesinde bir otelde değerlendirme toplantısı düzenledi.

TDP'nin hiç kimseye kızgınlık veya dargınlıktan dolayı değil, bir ihtiyaç gereği kurulduğunu belirten Sarıgül, partisinin laf değil sorunlara çözüm üreteceğini söyledi. Sarıgül, şöyle devam etti:

"TDP iktidarında Türkiye'mizin topraklarına ne ekilip ne dikileceğinin kararını ABD veremez. TDP iktidarında Türkiye'mizde tütün ekeceksek ABD'den izin alamayız. TDP iktidarında şeker pancarını ekeceksek Avrupa Birliği kotalarına bakamayız. Bunları mutlaka aşmamız lazım. TDP iktidarında geliri tabana yayacağız. Adilce ve hakça bir bölüşümü bütün yurttaşlarımızla buluşturacağız."

"KYK'nın adını değiştireceğiz"

Üzüldüğü konulardan birinin de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü olduğunu belirten Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde kurumun ismini "Öğrenci Ağırlama Merkezi" olarak değiştireceklerini söyledi.

Sarıgül, partisinin 20 Aralık 2020'de kurulduğunu anımsatarak "Partimizi kurarken cumartesi ve pazar günleri pandemi yasakları vardı. 1-1,5 ay da kapanmalar oldu. 90 günlük süre içinde 64 ilimizde teşkilatlarımız kuruldu, diğer illerde de görüşmelerimiz devam ediyor. Bütün ilçelerimizde kongrelerimiz yapıldı. Pazar günü seçime girme yetkisini kazanıyoruz. Seçime girme yetkisini kazandığımız zaman Türkiye'de 120 parti içinden ilk 18'e giriyoruz. Yapılacak olan genel seçimlerde de inanıyorum ilk 7'nin içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

" Afganistan'da ABD'nin planladığı tuzağa Türkiye'nin düşmemesi lazım"

Birleşmiş Milletler'de Afgan göçünün konuşulmasını çok istediğini ve Pakistan ve İran'ı geçerek gelen Afganlar için o bölgede tampon bölge oluşturulup oluşturulamayacağını soran Sarıgül, "Ben devletimi yönetecek durumda olsam o taahhüdü almadan buraya gelmem." dedi.

Türkiye'nin Suriyelilere kucak açmasını doğru bulduğunu, bunun bir insanlık olayı olduğunu dile getiren Mustafa Sarıgül, "Ama Afganistan'da ABD'nin planladığı tuzağa Türkiye'nin düşmemesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye milletvekilliği" konusunda da değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, 150 milletvekilinin Türkiye milletvekili olması, 450 milletvekilini de teşkilatların seçmesi gerektiği yönündeki düşüncesini paylaştı.

"Çatı adaylığı isteyenler, kendi oylarını gizleyenlerdir"

Sarıgül, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Çoklu aday ve çatı aday" tartışmalarına ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine Sarıgül, "Çatı adaylığı isteyenler, kendi oylarını gizleyenlerdir. Çatı aday üzerinde duranlar, ilk turda kendi oylarının belli olmasını istemeyenlerdir." şeklinde konuştu.

TDP'nin demokratik parlamenter sistemi savunduğunu, bu sistemin ülkenin yararına olacağını dile getiren Sarıgül, Cumhurbaşkanlığının da partili bir makam değil, bağımsız olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili düşünceleri sorulan Mustafa Sarıgül, "Başkanlık sistemi ülkemizin yararına olsa inanın ki destekleriz. Biz bir konuyu paylaşmadan önce çok detaylı şekilde konuşuyoruz. İktidar partisi içinde dahi bunun tartışıldığı kanısındayım. Başkanlık sistemi ülkemizi çok yoran bir sistem." ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, teklif gelmesi halinde Cumhur İttifakı'nda yer alıp almayacağına ilişkin soruya, "Çok erken. Daha 1,5 sene var. Çok şeyler değişebilir." yanıtını verdi.

Bir programda sarf ettiği "Ofsaytı kaldıracağız." sözlerinin hatırlatılması üzerine Sarıgül, "Maça gidenler niye gider? Heyecan, enerji bulmak için, daha çok gol görmek için gider. Ofsayt kuralı futbolu yavaşlatan bir kural. Bunu, Hollanda milli takımının eski kaptanı Johan Cruyff anlattı, Marco van Basten bunu söyledi. Bu şu anda UEFA'da tartışılan bir konu. Çok kısa süre içinde ofsayt kalktığı zaman beni hatırlarsınız." diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin 1. Olağan Kurultayı öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin 1. Olağan Kurultayı öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin 1. Olağan Kurultayı öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin 1. Olağan Kurultayı öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi Açıklaması

Cumhur İttifakı, Mustafa Sarıgül, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin 1. Olağan Kurultayı öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin 1. Olağan Kurultayı öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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