TDP Genel Başkanı Sarıgül partisinin Ankara 1. Olağan Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, başka siyasi partiler gibi yangın üzerinden siyaset yapmadıklarını, "Ülke sıkıntıya düşsün de biz oradan üç tane beş tane oy alalım." hesabı yapmadıkları değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgül, partisinin Ankara 1. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, orman yangınları çıktığında bölgeye ulaştığını, orman mühendisleri ve arkadaşlarıyla değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Mustafa Sarıgül, "Başka siyasi partilerin yaptığı gibi yangın üzerinden siyaset yapmadık. Başka siyasi partilerin yaptığı gibi ülke batsın, yansın, ülke sıkıntıya düşsün de biz oradan üç tane beş tane oyu nasıl alırız hesabını yapmadık. Neden biliyor musunuz? Türkiye Değişim Partisi sorumluluğunu taşıyan bir partidir. Bizim devlet anlayışımız şu; önce devletimiz, sonra partimiz gelir." diye konuştu.

Konuyla ilgili çözüm önerilerini yangınlar söndürüldükten sonra açıklayacaklarını bildiren Sarıgül, TDP'nin "yangına benzinle giden" bir parti olmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirilerde bulunan Sarıgül, Ziya Selçuk'un ani bir şekilde bakanlık görevinden ayrılmasını doğru bulmadıklarını, kendisinden konuya ilişkin açıklama beklediklerini dile getirdi.