TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il başkanlığını hizmete açtı - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Çorum il başkanlığının açılışına katıldı.

Sarıgül, Yeniyol Mahallesi'ndeki yeni parti merkezinin açılışında, TDP'nin kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

Herkesi TDP'ye beklediklerini belirten Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi'nin kapısından içeri giren hiçbir yurttaşımıza 'Dün hangi siyasi partiye oy verdiniz, nerelisiniz, hangi etnik kökendensiniz?' soruları sormayacağız. Çünkü partimizin kapısından içeri giren bütün yurttaşlarımız varlık, bereket, fazilet, merhamet için burada olacaklar ve bize oy versin, vermesin Türkiye Değişim Partililer bütün yurttaşlarımızı kucaklayacak." dedi.

Türkiye Değişim Partisi'nin, sadece kendisine sempati duyanların partisi değil, bütün yurttaşları kucaklayacak Türkiye'nin en demokratik kitle partisi olduğunu savunan Sarıgül, "Çorum iktidara hazırlık merkezi bütün ulusumuza hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Sarıgül, açılışın ardından TDP Çorum İl Başkanı Engin Erenler, Merkez İlçe Başkanı Eralp Armakan, Kadın Kolları İl Başkanı Dilara Şüheda Mert, Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Hidayet Mert ve partililerle teşkilat çalışmaları hakkında görüştü.