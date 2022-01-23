TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Kadın Kolları Kurultayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidarlarında en düşük emekli maaşının asgari ücretin, en düşük memur maaşının ise yoksulluk sınırının üstünde olacağını söyledi.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlenen "1. Olağan Kadın Kolları Kurultayı"nda konuştu.

Partinin kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl geçmesine rağmen siyasetteki dengeleri değiştirdiklerini, çok kısa zamanda marka olduklarını kaydeden Sarıgül, TDP'nin bu aşamaya gelmesini kadınlara borçlu olduklarını belirtti.

Siyasetin büyük bir maraton olduğunu dile getiren Sarıgül, bir yıl içinde Türkiye'nin her iline gittiklerini, her yerde sevgi tohumları ektiklerini ifade etti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, "tarafsız cumhurbaşkanı", "güçlü parlamento" ve "bağımsız yargı"dan yana olduklarını belirterek, "TDP iktidarında en düşük emekli maaşı asgari ücretin, en düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üstünde olacak. Herkesin yapacak işi, yiyecek aşı, başını sokacak bir evi olacak. Pahalılığı bitireceğiz. Mutfaklara huzur getiren parti, TDP olacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız." dedi.