TDP Genel Başkanı Sarıgül, Sakarya'da cezaevi önünde açıklama yaptı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı.

Sarıgül, toplumsal barışa, kardeşlik hukuku için affa ihtiyaç olduğunu savunarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman şefkatlidir. İnançlarımızda sevgi ve affetme dili vardır. Annelerin çocuklarına kavuşması için, babaların evlatlarına kavuşması için, anneannelerin, babaannelerin yüzünü güldürmek için 'Affet Türkiyem' çağırımız Bakanlar Kurulunda da ses buldu." diye konuştu.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, daha sonra ilçeden ayrıldı.