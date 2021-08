TDP Genel Başkanı Sarıgül, Samsun'da partisinin il kongresine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz bütün ulusumuzu bir demokrasi sofrası etrafında buluşturacağız. Demokrasi sofrası etrafında her renk, her kültür, her inanç kendi görüşlerini özgür bir şekilde söyleyecek." dedi.

Sarıgül, bir düğün salonunda gerçekleşen partisinin Samsun 1. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı ve bağımsızlık mücadelesini başlattığı Samsun'da olmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Ana fikirlerinin içeride huzurlu, dışarda ise onurlu bir Türkiye olduğunu ifade eden Sarıgül, "İçeride huzurlu din farkı, dil farkı, ırk farkı, mezhep farkı, kültür farkı gözetmeksizin bütün yurttaşlarımızın el ele, kol kola, omuz omuza olacağı bir Türkiye. Ama Türkiye'mizin dışarıda da son derece onurlu olması lazım." diye konuştu.

Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde iki görevleri olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Allah'ım izin verirse yurttaşlarım takdir ederse birinci görevimiz atalarımızın dedelerimizin ecdadımızın bize emanet ettiği Malazgirt'ten Kocatepe'ye uzanan tam bağımsız Türkiye yolunda ay yıldızlı bayrağımızı Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın önüne çekmek. İkinci görevimiz de saygıyla, sevgiyle bütün ulusumuzu kucaklayacağımız Türkiye Değişim Partimizin bayrağını Ankara'nın burçlarına dikmek."

Hedeflerinin Türkiye'de çeşitli nedenlerle küstürülmüş ve kıyıda köşede kalmış vatandaşları vatan sofrasında buluşturmak olduğunu aktaran Sarıgül, "TDP iktidarında o vatan sofrasında herkesin karnı doyacak." diye konuştu.

Türkiye Değişim Partisi'nin ötekisi olmayan bir parti olduğunu dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bugün Samsun'dan tüm ulusumuza diyoruz ki başı açık olan kardeşim de benim, başı kapalı olan kardeşim de benim, mübarek muharrem ayı da bizim ramazan ayı da bizim, camilerimizde bizim cemevlerimiz de bizim. Biz bütün ulusumuzu bir demokrasi sofrası etrafında buluşturacağız. Demokrasi sofrası etrafında her renk, her kültür, her inanç kendi görüşlerini özgür bir şekilde söyleyecek. Çünkü Türkiye Değişim Partisi, Atatürk milliyetçiliğini savunan, cumhuriyetimizin değerlerini geliştirerek koruyan, inançlara saygılı, laikliği baş tacı yapan, esnafımızın, sanatkarımızın her zaman yanında olan alın teri ve emeğin hakkını veren evrensel hukuk kurallarına saygı gösteren, hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle partidir."