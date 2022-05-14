TDP Genel Başkanı Sarıgül, Samsun Tanıtım Günleri'ne katıldı - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Samsun Tanıtım Günleri'ne katıldı

14.05.2022 15:08
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Samsun Tanıtım Günleri'ne katıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Avrupa ülkelerinin sığınmacı konusunu Türkiye'nin sırtına bırakıp kenara çekilme hakkına sahip olmadığını belirterek, "Türkiye üzülürse Avrupa Birliği üzülür, Türkiye mutsuz olursa Avrupa Birliği mutsuz olur.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Avrupa ülkelerinin sığınmacı konusunu Türkiye'nin sırtına bırakıp kenara çekilme hakkına sahip olmadığını belirterek, "Türkiye üzülürse Avrupa Birliği üzülür, Türkiye mutsuz olursa Avrupa Birliği mutsuz olur." dedi.

Sarıgül, Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen Samsun Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Alandaki stantları gezen, katılımcılarla fotoğraf çektirip sohbet eden Sarıgül, sosyal medya hesabı için de video çekti. Sarıgül'ün bir sosyal medya videosuna oyuncu Süleyman Yağcı da eşlik etti.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Sarıgül, Türkiye'nin en önemli konularından birinin "mülteciler" olduğunu söyledi.

Bazı siyasi partilerin bu konuya çok katı yaklaştığını belirten Sarıgül, "Biz iktidar olduğumuz zaman (mültecileri) yarın sabah göndeririz, biz iktidar olduğumuz zaman bir saat sonra göndeririz." söylemlerini inandırıcı, insani ve vicdani bulmadığını dile getirdi.

Mülteciler konusunun sadece Türkiye'ye mal edilemeyeceğini aktaran Sarıgül, "28 tane Avrupa Birliği ülkesi var. Bu ülkeler bu mültecilerimizi eşit oranda kendi ülkelerine alacaklar. Nüfuslarının büyüklüklerine göre alacaklar. Almanya'nın 80 milyon nüfusu var, Türkiye'nin 80 milyon nüfusu var. O zaman 400'er bini Almanya ve Türkiye alacak. Yunanistan nüfusu daha az, o zaman o daha azını alacak. İtalya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Danimarka, Hollanda, 28 Avrupa ülkesi kendi nüfus oranına göre bu mültecileri alacak ve bu sorunu bu şekilde çözeceğiz." diye konuştu.

Mülteciler konusunda siyaset yapılmasını, mülteciler konusunun iç politikaya malzeme yapılmasını gelecekte doğabilecek sosyal olaylar açısından doğru bulmadıklarını vurgulayan Sarıgül, Türkiye Değişim Partisinin en akılcı, en insani ve en vicdani öneriyi yapan parti olduğunu savundu.

Sarıgül, Avrupa ülkelerinin böylesine önemli bir konuyu Türkiye'nin sırtına bırakıp kenara çekilme hakkına sahip olmadığını aktaran Sarıgül, "Türkiye üzülürse Avrupa Birliği üzülür, Türkiye mutsuz olursa Avrupa Birliği mutsuz olur. Avrupa Birliği, '6 milyon mülteciyi ben Türkiye'ye emanet ettim, ben rahat ediyorum.' deme şansına kesinlikle sahip değildir." ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ülkesi ile ABD'nin askeri alanda yaptığı anlaşmaya ilişkin açıklamasını "talihsizlik" olarak nitelendiren Sarıgül, "Yunanistan'a tavsiyemiz şudur, siz Türkiye ile dost olmaya bakın. Amerika kimseye dost olmaz." değerlendirmesini yaptı.???????

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Türkiye Değişim Partisi, Avrupa Birliği, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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