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TDP Genel Başkanı Sarıgül, siyasette nezaket çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, siyasette nezaket çağrısında bulundu Açıklaması

08.11.2021 12:53
TDP Genel Başkanı Sarıgül, siyasette nezaket çağrısında bulundu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Siyaset husumet değildir, siyaset tahammül etmektir.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Siyaset husumet değildir, siyaset tahammül etmektir. Siyasetin de bir kuralı, bir nezaketi, bir kalitesi olmalıdır. Buradan tüm siyasilere bir çağrıda bulunuyorum, gelin, camide, kışlada, okulda, karakolda ve adliyede siyaset yapmayalım." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

AK Parti'nin, 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelişinin üzerinden 19 yıl geçtiğini hatırlatan Sarıgül, bu süre içerisinde işsizliğin, iç ve dış borçların arttığını, gelir dağılımının bozulduğunu öne sürdü.

Mustafa Sarıgül, AK Parti kadrolarının ülkeyi çok iyi yönettiğini savunduğunu ifade ederek, "(Size yol yaptık, köprü yaptık) diyorlar. Eğer, mutfakta yangın varsa, eğer tencerede dert kaynıyorsa, her 3 kişiden biri yoksul, her 3 gençten biri işsizse, bu sözlerin hiçbir kıymeti yoktur." diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, siyasette son günlerde artan sertlikten şikayetçi olduklarını da belirterek, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı izletmesi, Erdoğan'a sağlığı üzerinden muhalefet yapılması, camilerde protokol uygulanması, siyasi konuşmalar yapılması, bizi son derece üzdü ve rahatsız etti. Bunlar doğru şeyler değil, normal şeyler değil. Böyle siyaset olmaz. Siyaset bu hale gelmemeli. Lütfen bunları kanıksamayalım. Lütfen bunlara hep birlikte karşı çıkalım. Siyaset husumet değildir, siyaset tahammül etmektir. Siyasetin de bir kuralı, bir nezaketi, bir kalitesi olmalıdır. Buradan tüm siyasilere bir çağrıda bulunuyorum, gelin, camide, kışlada, okulda, karakolda ve adliyede siyaset yapmayalım. Gelin, bazı konuları siyaset dışında bırakalım. Gelin, bazı konularda birlikte hareket edelim. Gelin, siyasette kavga dövüş ve kötü sözü kaldıralım. Partilerimiz farklı olabilir ama vatan sevgisinde, insan sevgisinde birleşebiliriz. Siyasi çizgilerimiz farklı olabilir, ama vicdan, merhamet ve saygı çizgisinde birleşebiliriz."

TDP Genel Başkanı Sarıgül, siyasette nezaket çağrısında bulundu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, siyasette nezaket çağrısında bulundu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, siyasette nezaket çağrısında bulundu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, siyasette nezaket çağrısında bulundu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, siyasette nezaket çağrısında bulundu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, AK Parti, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, siyasette nezaket çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, siyasette nezaket çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika
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