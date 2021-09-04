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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı

04.09.2021 19:23
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı, System.String[]

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı. Afganistan'dan gelenlere biz de yardımcı olmalıyız ama AB de yardımcı olmalı." dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Pakistan- İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı. Afganistan'dan gelenlere biz de yardımcı olmalıyız ama AB de yardımcı olmalı." dedi.

Sarıgül, bir otelde gerçekleştirilen partisinin Trabzon 1. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, kentin kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, il kongrelerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Şehrin, tarihin, doğal güzelliklerin ve turizmin merkezi olduğunu anlatan Sarıgül, "Trabzon'un balığın merkezi olması lazım. Buradan balığın ihracatının yoğun bir şekilde yapılması lazım. Trabzon'da denizin içine balık havuzları kurarsanız o havuzlar denizi paramparça eder. Doğal güzellikleri korumamız lazım." diye konuştu.

Sarıgül, kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını hem kendisinin hem de parti yöneticilerinin yakından takip ettiğini, Trabzon'un ihtiyaç duyduğu sahil düzenlemesi, demiryolu, iç bölgelerdeki kentlerle kara yolu bağlantıları, yatırım ve işsizlik gibi sorunlarının farkında olduklarını kaydederek, TDP'nin iktidarında bu sorunların çözüleceğini dile getirdi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Sarıgül, "Afganistan'a 20 sene önce gittiler, Afganistan'ı, bütün o ülkeyi işgal ettiler. Orada binlerce şehit oldu, binlerce kan akıtıldı. 20 sene sonra tanklarını, toplarını, bütün helikopterlerini orada bıraktılar ve ülkeden çekildiler. Niye biliyor musunuz? Afganistan üzerinden Türkiye'mizi planlamak istiyorlar. Bu oyunu bozacağız. Bunu ilk defa TDP olarak biz söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Afganistan'da insanlık dramı yaşandığının altını çizerek şöyle devam etti:

"Trabzon'dan, barış diyen, insan hakları diyen, demokrasi diyen, lafa sıra geldiği zaman barışı, demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını, bir Alman olduğu zaman, Fransız olduğu zaman, İtalyan olduğu zaman, Amerikalı olduğu zaman ağzından düşürmeyen Avrupa Birliğine, ABD'ye ve Birleşmiş Milletlere sesleniyorum; derhal o bölgede, yani Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı. Afganistan'dan gelenlere biz de yardımcı olmalıyız ama AB de yardımcı olmalı. Türkiye'ye gelen ne kadar göçmen varsa AB'nin kendi nüfusu oranında o insanlara kucak açması lazım. Siz, 4-5 milyonu yarın 15 milyon olarak 'Türkiye bunlara baksın' derseniz bu doğru bir sonuç olmaz."

Sarıgül, kongrede TDP İl Başkanlığına seçilen Murat Tosun ve yönetimi tebrik ederek başarılar diledi.

Tosun, Genel Başkan Sarıgül'e 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı

Avrupa Birliği, Afganistan, Türkiye, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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