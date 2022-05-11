TDP Genel Başkanı Sarıgül ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan görüştü - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir araya geldi.

TDP Genel Merkezindeki görüşmenin ardından Sarıgül ve Erbakan gazetecilere açıklama yaptı.

Sarıgül, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal şartların bir genel af çıkarılmasını gerektirdiğini belirterek, "Cezaevlerinde 325 bin yurttaşımız var. 280 bin kişilik koğuş var ve birçok insan şu anda mağdur durumda. Annelerimiz, çocuklarımız ve evlatlarımız için affet Türkiye'm projesiyle Türkiye'mizde kardeşlik hukukunu yeni baştan tahsis etmeliyiz." dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinin göçmenler konusunda iki yüzlü davrandığını söyleyen Sarıgül, "Bizim iktidarımızda bu gelen mültecileri, bu gelen göçmenleri ve sığınmacıları eşit oranda Avrupa Birliği ülkelerine dağıtacağız." diye konuştu.

Sarıgül, Türkiye'de her zaman siyasi ittifakların yıkılıp yeni ittifaklar yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Önemli olan o masalarda kimlerin bulunduğu. Bizim bulunduğumuz masalarda emekliler, emekçiler, çiftçiler, esnaflar, engelliler ve EYT'liler olur. Bizim bulunduğumuz masada kim milletvekili olacak, kim nereye seçilecek, kimin kaç tane milletvekili olacak gibi kişisel çıkarlar konuşulmaz. Bizim bulunduğumuz masalarda ülkemizin mutluluğu, varlığı ve bereketi konuşulur."

"Saadet Partisi milli görüşü temsil etmiyor"

Erbakan da enflasyon sıralamasında Türkiye'nin dünyadaki 189 ülke arasında 6'ncı sırada bulunduğunu söyleyerek, "Enflasyon rakamları, iktidarın artık ekonomi alanında ipleri tamamen elinden kaçırdığını ve ülke olarak sürüklendiğimiz felaketin seyircisi konumuna geldiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor." dedi.

Türkiye'nin 3'üncü ittifaka ihtiyaç duyduğunu ve bu konuda birçok partiye çağrıda bulunduklarını belirten Erbakan, "Mevcut iktidardan umudu kesmiş, değişim ve yeni bir iktidar olmasını isteyen çok ciddi bir kitle, kendisini ait hissedeceği bir adresi göremiyor. 3'üncü bir ittifakın ortaya çıkması elbette ki faydalı olacaktır. Bununla ilgili her zaman partilerle görüşmeye ve fikir alışverişinde bulunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Erbakan, Saadet Partisinin, eski lideri merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından FETÖ ile yakınlaştığını ileri sürerek, "Özellikle bizzat Saadet Partisi Genel Başkanı'nın ağzından 'Fettullah Gülen hareketi dünyanın en hayırlı hareketidir' sözlerini sarf etmiş olması doğrudan doğruya milli görüş zihniyetiyle taban tabana zıttır." şeklinde konuştu.

Saadet Partisinin milli görüşü temsil etmediğini savunan Erbakan, şöyle devam etti:

"Kendileri de artık kendi içlerinde bu konuda sıkıntı yaşıyorlar, serzenişte bulunuyorlar. Kendi ağızlarıyla da milli görüşü temsil etmekten uzaklaştıklarını ifade ediyorlar. Yeniden Refah Partimiz, hem güçlü bir siyasi aktör olarak alacağı oy oranıyla, Türk siyasetindeki belirleyiciliğiyle, hem de milli görüşten taviz vermeyerek yürüyüşünü sürdürerek asıl temsilcinin Yeniden Refah Partisi olduğunu ortaya koymaktadır, koyacaktır da."