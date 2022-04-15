TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

15.04.2022 16:15

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masaların hepsi beyhudedir.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masaların hepsi beyhudedir. Türkiye Değişim Partisi koltuk mücadelesi veren bir parti değildir. Partimiz bir tek ayak oyunlarını futbolda bilir, başka yerde bilmez." dedi.

Sarıgül, partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaretinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tam bağımsızlığı savunan TDP'nin ana felsefesinin ekonomik milliyetçilik olduğunu belirten Sarıgül, "Ekonomik milliyetçilik, başların dik, karnın tok, sırtın pek olmasıdır. Ekonomik milliyetçilik, büyük ve güçlü Türkiye demektir. Ekonomik milliyetçilik, toprak işleyenin, su kullananın demektir." diye konuştu.

Seçim sisteminde barajın, Avrupa'da örnekleri bulunduğu gibi yüzde 1 ile 3 arasında olması gerektiğini söyleyen Sarıgül, mevcut sistemde 5-6 milyon oyun TBMM'ye yansımayacağı görüşünü savundu.

Sarıgül, bir gazetecinin, partisinin ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye Değişim Partisi, ofsayta düşmeyecek partidir. O masalar daha çok kurulur, daha çok dağılır. Köprünün altından çok sular geçer. Siyasette 24 saat bile çok uzundur. Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masaların hepsi beyhudedir. Türkiye Değişim Partisi koltuk mücadelesi veren bir parti değildir. Partimiz bir tek ayak oyunlarını futbolda bilir, başka yerde bilmez. 1,5 yıldır Türkiye aldatılmıştır. Ne konuşmuşlardır masalarda; 'Kim aday olacak, nasıl olacak, ne zaman aday olacak?' İktidarın ekmeğine yağ sürülmüştür. Türkiye'deki muhalefet partileri ofsayta düşmüştür."

Cuma namazını Merkez Cami'de kılan Sarıgül, Yalova Güç Birliği Federasyonu ile Yalova Erzincanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini de ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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