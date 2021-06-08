TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Yaz aylarının sonunda Ankara'da büyük kurultayımızı yapacağız" - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yaz aylarının sonunda Ankara'da büyük kurultayımızı yapacağız." dedi.

Sarıgül, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, bağımsız Türkiye ilkesinden taviz vermeyeceklerini belirtti.

İktidarın yorgun olduğunu ve birçok kez sandığa giden muhalefet partilerinin gerekli desteği alamadığını ileri süren Sarıgül, vatandaşların beklentilerini karşılayacaklarını söyledi.

Kongre süreçlerinin devam ettiğini anlatan Sarıgül, "60'a yakın ilde teşkilat çalışmalarımız tamamlandı. İlçe kongrelerimiz yapılıyor. Önümüzdeki günlerde il kongrelerimiz yapılacak. Yaz aylarının sonunda da Ankara'da büyük kurultayımızı yapacağız ve seçime girme hakkını en kısa sürede kazanan Türkiye'nin en demokratik kitle partisi olacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'deki muhalefete destek vereceği yönündeki açıklamalarına TDP dışında hiçbir muhalefet partisinden tepki gelmediğini ifade eden Sarıgül, "Oysa bu beyanat, Türkiye'deki bütün muhalefet partileri açısından onur kırıcı ve devletler arası hukuka, ahlaka ve hiçbir demokrasi anlayışına uymayan bir konuşmadır." değerlendirmesinde bulundu.