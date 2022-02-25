ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül, ziyaretlerde bulundu

25.02.2022 16:36

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Sarıgül, daha sonra muhtarlar derneğinde muhtarlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Cuma namazının ardından Genel Maden İşçileri Sendikasını ziyaret eden Sarıgül, Zonguldak'ın ve sendikanın kendisi için önemli olduğunu, sendikaya daha sık geleceğini ifade etti.

Kent merkezindeki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezen Sarıgül, daha sonra Emral Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katılan Sarıgül, "Bu kapı bereketin, ulusal birliğin, hayrın, inançlarımıza saygının, bayrağımızın, toprağımızın kapısı olsun. Başarı inananlarındır. Yurttaşlarımızın gösterdiği ilgiye layık olmaya çalışacağız." dedi.

Sarıgül, daha sonra kent merkezindeki bir iş hanın önünde elektrik faturalarına tepki gösteren partililerle mum yaktı.

ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül, ziyaretlerde bulundu
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül, ziyaretlerde bulundu
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül, ziyaretlerde bulundu
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül, ziyaretlerde bulundu
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül, ziyaretlerde bulundu
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül, ziyaretlerde bulundu
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül, ziyaretlerde bulundu
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül, ziyaretlerde bulundu

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Türkiye Değişim Partisi, Esnaf ve Sanatkarlar, Mustafa Sarıgül, Zonguldak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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