Tdp Halkı Bilgilendiriyor
1 saat önce
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, ikametlerden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için apartman görevlilerini bilgilendirdi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, ikametlerden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için apartman görevlilerini bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, merkez Melikgazi
ilçesi Mimarsinan Bahçelievler
Mahallesinde apartman görevlileriyle bir araya geldi.
Toplantıda 40 bina görevlisine ikametten hırsızlık, dolandırıcılık, internet güvenliği, 155 Polis İmdat hattının önemi ve genel asayiş konularında bilgi verildi.
Ekipler, merkez Kocasinan
ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Zübeyde Hanım
İlkokulunda da 105 veliyi benzer konularda bilgilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:13 Kaynak: AA
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