Son Dakika Haberleri: Tdp Halkı Bilgilendiriyor

Tdp Halkı Bilgilendiriyor

1 saat önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, ikametlerden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için apartman görevlilerini bilgilendirdi.

Tdp Halkı Bilgilendiriyor, System.String[]
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, ikametlerden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için apartman görevlilerini bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde apartman görevlileriyle bir araya geldi.

Toplantıda 40 bina görevlisine ikametten hırsızlık, dolandırıcılık, internet güvenliği, 155 Polis İmdat hattının önemi ve genel asayiş konularında bilgi verildi.

Ekipler, merkez Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Zübeyde Hanım İlkokulunda da 105 veliyi benzer konularda bilgilendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:13 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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