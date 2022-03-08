TDP lideri Sarıgül: "Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır" - Son Dakika
Üye Girişi

TDP lideri Sarıgül: "Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır"

08.03.2022 20:31
TDP lideri Sarıgül: "Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kadınlarımızın her siyasi partide, her siyasi platformda mücadeleye devam etmelerini her zaman ön planda tutuyoruz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kadınlarımızın her siyasi partide, her siyasi platformda mücadeleye devam etmelerini her zaman ön planda tutuyoruz. Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Sarıgül, "8 Mart Dünya kadınlar günümüzü kutluyoruz. Yine ne yazık ki Türkiye'mizin her yerinde şiddet görmeye, maalesef öldürülmeye devam ediyor. 3 milyona yakın kadınımız okuma yazma bilmiyor. Kadınlarımız evlerinde mutsuz, sokaklarda huzursuz. İş yerlerinde ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Ekonomik kriz en çok kadınlarımızı vuruyor. Önce şöyle bir bakıyorum kadınlarımız işten çıkarılıyor. Elektrik ve Doğalgaz zamları yüzünden kadınlarımız evde kombilerini maalesef açamıyor. Buz gibi evler de inanın ki televizyon ışığıyla akşamlarını geçirmeye çalışıyor. Anneler çocuklarına, küçük bebeklerine maalesef bez almakta maalesef zorlanıyor. Anneler, bebeklerine mama alamamanın üzüntüsünü yaşıyorlar. Peki ülkeyi yönetenler ne yapıyor. Kadın toplumun direğidir, başımızın tacıdır diyerek bu günleri 20 yıldır geçiştirmeye devam ediyor" diye konuştu.

"KADINLARIN KAYBETTİĞİ BİR MÜCADELEYİ TARİH BUGÜNE KADAR YAZMAMIŞTIR"

TDP genel merkezinden tüm kadınlara seslenen Sarıgül, "Dünya Kadınlar Günü'nün bir mücadele günü olduğunu kesinlikle unutmayalım. Neyin mücadelesidir. Kadın oldukları için alamadıkları haklarını alma mücadelesidir. Evde, işte, özellikle sokakta ve yönetimde söz sahibi olmak istemenin mücadelesidir. Unutmayın sevgili kadınlar 'Hak verilmez alınır'. Kadınlarımızın her siyasi partide, her siyasi platformda mücadeleye devam etmelerini her zaman ön planda tutuyoruz. Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır. Nene hatunlardan alında tarihte bir sürü kadınlarımıza baktığımız zaman Halide Edip Adıvarların nasıl bir mücadele verdiğini gerçekte tarih yazmıştır. Kadınlarımızın tekrar bir tarih yazacağına gerçekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KADINLAR SİYASETTE SÖZ SAHİBİ OLMADAN DEMOKRASİ OLMAZ"

Kendi iktidarlarında kadınların ayrımcılık, baskı ve kesinlikle şiddet görmeyeceklerine değinen Sarıgül," Siyasette ve toplumun her anında kadınlarımız inşallah en önde olacak, mücadele bayrağını değişim kadınları inşallah en önde taşıyacak. Kadınlar siyasette söz sahibi olmadan demokrasi olmaz. Türkiye'nin geleceği kadınlar olmadan konuşulamaz ve tartışılamaz" şeklinde konuştu.

"HER GÜNÜN KADINLAR GÜNÜ OLARAK KUTLANMASINI HEP ARZU ETMİŞİZDİR"

Kadınların dünya üzerindeki önemine değinen Sarıgül, "Kadın üretendir. Kadın aynı zamanda öğretendir. Kadın arzu ederse barışı getirir. Kadın arzu ederse düzeni en güzel şekilde sağlar. Kadın sevgidir. Kadın şefkattir. Kadın aynı zamanda annedir, kadın aynı zamanda da merhamettir. Kadın vicdandır. Kadın aynı zamanda cesarettir ama en önemlisi de kadın adalettir, kadın evinin de orta direğidir. Türkiye Değişim Partisi olarak biz, 8 Mart'ın dünya kadınlar günü olarak değil, her günün kadınlar günü olarak kutlanmasını hep arzu etmişizdir" açıklamalarında bulundu.

"BÜTÜN KADINLARIN GÖZ RENKLERİ FARKLIDIR AMA GÖZ YAŞLARI AYNIDIR"

Ukrayna- Rusya arasındaki savaşta mağdur olan kadınları da unutmayan Sarıgül, "Şu anda Ukrayna'da gerçekten gözü yaşlı anneleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak bütün kadınlar aynıdır. Bütün kadınların ırkı, mezhebi, kültürü ne olursa olsun bütün kadınların göz renkleri farklıdır ama göz yaşları aynıdır. Ukrayna'daki evlatlarını kaybeden anneleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

"GİYİMİNDEN KUŞAMINDAN DOLAYI KİMSE TARAFINDAN SORGULAMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR"

Bir restaurantın başı kapalı bir kadının restauranta almamasını kınayan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak bunu kınıyoruz. Başı açık olan kardeşim de bizim, başı kapalı olan kardeşim de bizim. Bütün restoranlar, bütün işletmeler barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını savunuyorsak hiçbir vatandaşımız, giyim kuşamından dolayı kesinlikle ve kesinlikle hor görülmemelidir. Hiçbir yurttaşımız giyiminden kuşamından dolayı kimse tarafından sorgulama hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül program sonunda parti de görev alın kadınlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Doğukan Gürel - İbrahim Çakmak/İHA)

TDP lideri Sarıgül: Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır

YORUMLAR
500
BALIKESİR - 2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası devam ediyor BALIKESİR - 2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası devam ediyor 5137 METREDE '8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ' KUTLAMASINA TİPİ ENGELİ 5137 METREDE '8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ' KUTLAMASINA TİPİ ENGELİ

Türkiye Değişim Partisi, Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TDP lideri Sarıgül: 'Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır' - Son Dakika


Son Dakika
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
20:01 Rusya'ya bir ambargo da İngiltere'den geldi: 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı durduruldu
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
19:35 ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım: Hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
19:33 Eşi tarafından katledilen kadının yardım çığlığı yürek dağladı: Ağabey beni kurtar
19:24 Tarihi karara bir tepki de eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Rezil olduk
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 20:53:48. #1.11#
SON DAKİKA: TDP lideri Sarıgül: "Kadınların kaybettiği bir mücadeleyi tarih bugüne kadar yazmamıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement