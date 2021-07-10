TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Manisa 1. Olağan Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Manisa 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Sarıgül, Manisa Öğretmenevi'nde düzenlenen kongrede, iktidara geldiklerinde bütün teşkilatlarıyla tarım, teknoloji, turizm, tekstil ve tasarruf olarak belirttikleri 5T formülünü uygulayacaklarını ve Türkiye'nin kurtuluşunun bu formülde olduğunu söyledi.

Bu formülü çok iyi çalışmaları gerektiğini dile getiren Sarıgül, tarımda bir numara olmayı hedeflediklerini belirtti.

Sarıgül, " Hollanda'ya bakıyoruz. Konya kadar yüzölçümü var. Tarımdan ve hayvancılıktan elde ettiği gelir bütün Türkiye'mizin ihracatına bedel. Dün Çankırı'da baktım arazi çok ama arazi bozkır olmuş, eken biçen yok. Hayvancılık muazzam bir noktada. Araştırdım, baktım, Suudi Arabistan'a en fazla giden bizim hacılarımız. En fazla kurbanı da bizimkiler kesiyor. Ama bakıyoruz ki Suudi Arabistan kurbanlıkları Endonezya'dan alıyor. Oraya inşallah bizim topraklarımızdaki kurbanlıklarımız gidecek." dedi.

İktidarın yorgun, muhalefet partilerinin de yetersiz olduğunu dile getiren Sarıgül, "Türkiye Değişim Partimizin gözü bu iktidarın her zaman ensesinde olacaktır. Emekçimizin tütününe göz dikenler asla ve asla adaletten bahsedemezler. Türkiye Değişim Partisinin yolu dosdoğrudur. Kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İktidarın enerjisi bitti ama bugüne kadar iktidarı gönderecek kimse yoktu. Diğerleri 10 defa seçime girdi başarı elde edemediler. Çok dolaşıyorum Türkiye'yi. Bugünkü iktidardan vatandaşlarımız memnun değil ama devletimizi teslim edecekleri bir siyasi parti yoktu. Ama artık o parti Türkiye Değişim Partisi'dir." diye konuştu.

Sarıgül, konuşmasının ardından seçime giren mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Sürel ve ekibini tebrik etti.