TDPB Başkanı Çelebi: "Ermeni iddiaları yalandır. Bilakis soykırıma uğrayan taraf Türk milletidir" - Son Dakika

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Başkanı Nail Çelebi, 1915 olaylarına ilişkin, "Ermeni iddiaları yalandır. Bilakis soykırıma uğrayan taraf Türk milletidir." ifadesini kullandı.

Çelebi, yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın ve Ermeni lobisinin 1915 yılındaki iddiaları ile uluslararası kamuoyunu kandırma ve yanlış yönlendirmesinin devam ettiğini belirtti.

Ermenilerin sırf Birinci Dünya Savaşı döneminde katlettikleri Türk nüfusunun kendi kayıplarından 5 kat fazla olduğunun, başta Türk arşivleri olmak üzere Ermenistan, İngiltere, Rusya, ABD ve birçok Batı ülkesinin arşivlerinde de bulunduğuna dikkati çeken Çelebi, "Ermenistan kendi arşivlerini de uluslararası kamuoyunun incelemelerine açmamak ya da açamamaktadır. Öyle ki Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ovanes Kaçaznuni dahi 1923'te Bükreş'te yapılan Taşnak Partisi Ermeni meselesi toplantısında sunduğu raporda beyan ettiği itirafları ile Türk tezlerini doğrulamakta ve Ermeni iddialarını çürütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"ASALA Ermeni terör örgütünün saldırıları unutulmamalı"

Rutin hale dönüşen bu Türkiye'yi suçlamaya dönüşen etkinliklerin uluslararası nefret suçları kapsamında bir suç olduğunu vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Ermeni iddiaları yalandır. Bilakis soykırıma uğrayan taraf Türk milletidir. Ermenilerin Türk milletine karşı ihanet ve saldırıları, Anadolu'da, Balkanlar'da, Kafkaslarda ve Azerbaycan coğrafyasında, Türkistan'da, Osmanlı döneminde ve Milli Mücadele döneminde de devam etmiştir. ASALA Ermeni terör örgütünün, 1975-1994 arasında Türkiye dahil 21 farklı ülkede Türk diplomat ve mülki memurları ile sivillere karşı silahlı ve bombalı saldırıları unutulmamalıdır."

ASALA'nın devamı niteliğinde piyasaya sürülen PKK terör örgütünün 1984'ten bu yana asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin sivil katliamlarının hafızalarda taze olduğunu belirten Çelebi, " Ermenilerin Türklere yaptığı soykırımları, Yunanistan'ın Milli Mücadele döneminde Anadolu'da işgal yıllarındaki katliamları, Fransa'nın Cezayir başta olmak üzere sömürgelerindeki soykırımları, ABD'nin Kızılderililere ve atom bombaları ile Japonlara karşı uyguladığı soykırımları, Hitler'in Yahudilere uyguladığı soykırımları, Sırpların Saraybosna ve Srebrenitsa ile sembolleşen Bosna-Hersek Savaşı'ndaki soykırımlarını unutarak, tarihinde asla soykırım uygulamamış Türkleri, soykırımla suçladıklarını en başta kendileri de çok iyi bilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.