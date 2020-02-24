TDPB Genel Başkanı Çelebi:

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Genel Başkanı Nail Çelebi, "Dünyayı, uluslararası toplumu, insan hakları savunucularını ve vicdanı olan herkesi çifte standartlara son vermeye ve Hocalı Katliamı'nı lanetlemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Çelebi, Hocalı Katliamı'nın 28. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, Türklerin 28 yıldır Hocalı'da yapılan katliamın suçlularının hak ettiği cezaya çarptırılmasını beklediğini belirtti.

Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı 613 kişinin bir gecede vahşice katledilmesinin gerçek anlamda bir soykırım olduğunu ifade eden Çelebi, "Başta soykırımı yapan Ermeniler olmak üzere, bu soykırıma göz yuman, askeri ve lojistik açıdan destekleyen ülkeleri TDPB adına lanetliyorum. Dünyayı, uluslararası toplumu, insan hakları savunucularını ve vicdanı olan herkesi çifte standartlara son vermeye ve Hocalı Katliamı'nı lanetlemeye davet ediyorum. Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si hala Ermenistan işgali altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelebi, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarından bir an önce çıkması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin haklı davasında Azerbaycan'ı asla yalnız bırakmayacağına dikkati çeken Çelebi, şunları hatırlattı:

"Hocalı'da bundan 28 yıl önce dram, vahşet, katliam ve tam bir soykırım yaşanmıştı. 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı tam 613 kişi Ermenilerce katledilmişti. Büyük Ermenistan hayali peşinde koşan Ermeniler için 7 bin nüfuslu Hocalı askeri açıdan stratejik öneme sahipti. Aylar önce başlatılan ablukanın ardından 26 Şubat 1992 gecesi önce 366'ıncı Rus alayı, ardından yüzlerce Ermeni asker Hocalı'yı bastı. Ermeni zulmünden kaçmak isteyen Hocalı'dakileri bekleyen tuzak, tam bir vahşete dönüşmüştü. Evler yakılmış, Hocalı'dakilerin kafa derileri yüzülmüş ve hamile kadınların karınları deşilmişti. Geride kadın, çocuk yaşlı tam 613 masum Türk'ün cesedi ve yüzlerce yaralı kalmış, Hocalı o günden bu yana Müslüman her Türk'ün kanayan yarası olmuştu."