TDPV Başkanlığına Abdullah Çalışkan seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TDPV Başkanlığına Abdullah Çalışkan seçildi - Son Dakika

TDPV Başkanlığına Abdullah Çalışkan seçildi

6 saat önce

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdullah Çalışkan seçildi.

TDPV Başkanlığına Abdullah Çalışkan seçildi, System.String[]

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdullah Çalışkan seçildi.

TDPV'den yapılan açıklamaya göre, Vakfın Olağan Genel Kurulu, Orman Genel Müdürlüğünün Defne Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Genel Kurulda, 23 ve 24'üncü Dönem Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

TDPV'nin yeni yönetim kurulu, İhsan Şener, Ayşe Türkmenoğlu, Necdet Ünüvar, Ebubekir Gizligider, Ömer Selvi, İsmail Safi, Seyit Sertçelik ve Şevket Köse'den oluştu.

Abdullah Çalışkan, Defne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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