TDPV Türk Dünyası İş Konseyine üç yeni üye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TDPV Türk Dünyası İş Konseyine üç yeni üye katıldı

01.06.2022 10:21

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç ile Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesinde kurulan Türk Dünyası İş...

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç ile Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesinde kurulan Türk Dünyası İş Konseyi üyesi oldu.

TDPV'den yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Erkoç ve Turnacı'nın Türk Dünyası İş Konseyi üyeliğine katılımına ilişkin tören düzenlendi.

TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, Vakıf binasındaki törende yaptığı konuşmada, Türk Dünyası İş Konseyinin, Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelerle ekonomik iş birliğinin artması ve karşılıklı dış ticaret hacminin gelişmesi için çalışmalar yaptığını belirtti.

Konseyin, iş insanları arasında koordinasyon, yardımlaşma ve iş birliğini sağlayarak hem Türkiye'de hem de yurt dışında ortak proje ve yatırımlar yapılmasına öncülük edeceğini bildiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Konseye sadece ehliyet ve liyakat sahibi, devletini ve milletini seven, ahilik ilke ve prensiplerine bağlı dürüst, güvenilir ve erdemli iş insanları kabul edilmektedir. Bugün aramıza katılan yeni üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Onların da katkılarıyla ülkemiz ve Türk dünyası için çok önemli işler başaracağımıza gönülden inanıyorum. Çalışmalarımızın bu tür beraberliklerle daha da güçlü olacağına inanıyoruz."

Törende, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Türk Dünyası İş Konseyi Onursal Başkanı Mustafa Deryal, TDPV Başkan Yardımcısı Ayşe Türkmenoğlu, TDPV Yönetim Kurulu üyesi Ömer Selvi ile Türk Dünyası Gençlik Konseyi Genel Başkanı Ramazan İzol da yer aldı.

TDPV Türk Dünyası İş Konseyine üç yeni üye katıldı
TDPV Türk Dünyası İş Konseyine üç yeni üye katıldı
TDPV Türk Dünyası İş Konseyine üç yeni üye katıldı
TDPV Türk Dünyası İş Konseyine üç yeni üye katıldı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Türkiye-Pakistan İş Konseyi gerçekleştirildi Türkiye-Pakistan İş Konseyi gerçekleştirildi Aydın Ticaret Borsası, İş Hayatında İletişim ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi'ne katıldı Aydın Ticaret Borsası, İş Hayatında İletişim ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi'ne katıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDPV Türk Dünyası İş Konseyine üç yeni üye katıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: TDPV Türk Dünyası İş Konseyine üç yeni üye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement