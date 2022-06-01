TDPV Türk Dünyası İş Konseyine üç yeni üye katıldı

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç ile Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesinde kurulan Türk Dünyası İş Konseyi üyesi oldu.

TDPV'den yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Erkoç ve Turnacı'nın Türk Dünyası İş Konseyi üyeliğine katılımına ilişkin tören düzenlendi.

TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, Vakıf binasındaki törende yaptığı konuşmada, Türk Dünyası İş Konseyinin, Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelerle ekonomik iş birliğinin artması ve karşılıklı dış ticaret hacminin gelişmesi için çalışmalar yaptığını belirtti.

Konseyin, iş insanları arasında koordinasyon, yardımlaşma ve iş birliğini sağlayarak hem Türkiye'de hem de yurt dışında ortak proje ve yatırımlar yapılmasına öncülük edeceğini bildiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Konseye sadece ehliyet ve liyakat sahibi, devletini ve milletini seven, ahilik ilke ve prensiplerine bağlı dürüst, güvenilir ve erdemli iş insanları kabul edilmektedir. Bugün aramıza katılan yeni üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Onların da katkılarıyla ülkemiz ve Türk dünyası için çok önemli işler başaracağımıza gönülden inanıyorum. Çalışmalarımızın bu tür beraberliklerle daha da güçlü olacağına inanıyoruz."

Törende, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Türk Dünyası İş Konseyi Onursal Başkanı Mustafa Deryal, TDPV Başkan Yardımcısı Ayşe Türkmenoğlu, TDPV Yönetim Kurulu üyesi Ömer Selvi ile Türk Dünyası Gençlik Konseyi Genel Başkanı Ramazan İzol da yer aldı.