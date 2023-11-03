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TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması... - Son Dakika

TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması...

Son Güncelleme: 03.11.2023 15:41

TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.

TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması... - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması... - Son Dakika
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