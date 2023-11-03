TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması...
Son Güncelleme: 03.11.2023 15:41
TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.
TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.
Kaynak: AA
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