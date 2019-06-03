TDV 13 ülkede 30 bin mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti

Türkiye
Diyanet Vakfınca (TDV) Kadir Gecesi
'nden bu yana 30 bin adet mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf tarafından "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 5 dilde bastırılan mealli Kur'an-ı Kerimler, Kadir Gecesi'nden beri 13 ülkedeki Müslümanlara dağıtıldı.
Vakıf tarafından aralarında Batı Afrika
'da konuşulan Bambaraca, Afrika'nın güneyindeki Malavi
, Mozambik
ve Zimbabve'nin kullandığı yerel dil olan Chichewaca (Çeçovaca), Etiyopya
'nın yerel dili olan Amherice, Boşnakça ve Fransızca dillerinde hazırlanan 30 bin adet mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Proje kapsamında 27 dilde basılan mealli Kur'an-ı Kerimler, kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla ramazan boyunca Gaziantep
, Kahramanmaraş
, Malatya
ve Kayseri
'de sergilendi.
Mealli Kur'an-ı Kerimlere yönelik sergi, yıl boyunca farklı şehirlerde devam edecek.