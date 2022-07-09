TDV, 1400 hisse kurban etini Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere dağıtacak

Koç, bayramın ilk gününden itibaren kurban etlerini aralarında Arakanlı Müslümanların da olduğu ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bildirdi.

TDV, 1400 hisseye karşılık gelen kurban etini mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslümanlar başta olmak üzere 20 bin ihtiyaç sahibine ulaştıracak.

Kaynak: AA

Bangladeş, Kurban, Güncel, Son Dakika

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