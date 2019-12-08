Son Dakika Haberleri: TDV 454 bin kurban hissesini 149 ülkeye ulaştırdı
Son Dakika Güncel TDV 454 bin kurban hissesini 149 ülkeye ulaştırdı - Son Dakika

TDV 454 bin kurban hissesini 149 ülkeye ulaştırdı

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2018'de Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen kurbanlarınızı 143 ülkeye ulaştırdık.

TDV 454 bin kurban hissesini 149 ülkeye ulaştırdı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2018'de Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen kurbanlarınızı 143 ülkeye ulaştırdık. Bu yıl da 454 bin kurban hissesini 149 ülkeye ulaştırdık. Sadece bir kurban ulaştırmıyoruz. Bu kadar ülkeye, ülkemizin bayrağını, sevgisini, gücünü ve büyüklüğünü de ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, "Sabah Namazı Buluşması" kapsamında Hacıbayram Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Erbaş, sabah namazını kıldırdıktan sonra yaptığı konuşmada, kalplerin cilasının Allah'ı zikretmek olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın "Beni zikredin ben de sizi zikredeyim." buyurduğunu hatırlatan Erbaş, "Demek ki Rabb'imizin bizi hatırlaması, bize bağlı. Biz onu zikredeceğiz, onu hatırlayacağız ki Rabb'imiz de bizden razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Zikir yapmanın hem dille Allah'ın isimlerini anmak hem de kulluğun göstergesi olduğuna değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah'ı zikretmek, dilimizle kalplerin cilası olan kelime-i tevhid, kelimeişehadet, subhanallah gibi ifadeleri ve onun esmasını zikrederek kulluğumuz yerine getirmek, kul olduğumuzu belirtmek, onun bütün emirlerini her an zihnimizde canlı tutmak ve hayatımızın bir parçası haline getirmektir."

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmalara da değinerek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışacağız. Yeryüzünde iyiliğin ulaşmadığı yer kalmasın diye 2018'de Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen kurbanlarınızı 143 ülkeye ulaştırdık. Bu yıl da 454 bin kurban hissesini 149 ülkeye ulaştırdık. Sadece bir kurban ulaştırmıyoruz. Bu kadar ülkeye, ülkemizin bayrağını, sevgisini, gücünü ve büyüklüğünü de ulaştırıyoruz. Emperyalistler, sömürgeciler gibi kervanlarımızı boş götürüp dolu getirmiyoruz. Dolu götürüp boş getiriyoruz."

Erbaş, konuşmasının ardından Sakarya'dan gelen bir grup vatandaşla görüştü.

Programa, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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