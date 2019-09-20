Son Dakika Haberleri: TDV, 80 ülkeden 1521 öğrenciye Türkiye'de eğitim desteği veriyor
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TDV, 80 ülkeden 1521 öğrenciye Türkiye'de eğitim desteği veriyor

2 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası Öğrenci Programları ile gönül coğrafyamızdan binlerce öğrenciye Türkiye'de eğitim desteği vermeyi sürdürüyor.

TDV, 80 ülkeden 1521 öğrenciye Türkiye'de eğitim desteği veriyor, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası Öğrenci Programları ile gönül coğrafyamızdan binlerce öğrenciye Türkiye'de eğitim desteği vermeyi sürdürüyor.


Eğitim faaliyetleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (UAİHL), Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası Öğrenci Programı (UÖP) gibi projelerle 111 ülkeden Türkiye'ye gelen öğrenciye eğitim imkanı sunan TDV, öğrencilerin burs, yurt, ulaşım, kitap, kırtasiye ve sağlık giderlerini karşılarken, yabancı dil, mesleki alan kursları, sanat atölyesi, kültür gezileri, yarıyıl ve yaz kampları gibi faaliyetleri de düzenliyor.


Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle TDV tarafından Müslüman ülke ve toplulukların öğrencilerine Türkiye'de eğitim imkanı sağlanması amacıyla başlatılan Uluslararası İmam Hatip Lisesi programına 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Afrika'dan Asya Pasifik'e ve Orta Asya'dan Balkanlara kadar pek çok ülkeden yüzlerce öğrenci başvurdu. Başvuruların ardından yapılan mülakatların sonucunda 80 farklı ülkeden 511 öğrenci Uluslararası İmam Hatip Lisesi programı kapsamında eğitim görmeye hak kazandı.


Müslüman gençliğin İslamı doğru kaynaklardan sahih bilgiyle öğrenebilmesi amacıyla başlatılan Uluslararası İmam Hatip Lisesi programı kapsamında 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde 80 ülkeden toplam 1521 öğrenci eğitim görecek.


Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Uluslararası İmam Hatip Lisesi programından bugüne kadar 2080 öğrenci mezun oldu. - ANKARA

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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