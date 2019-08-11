Son Dakika Haberleri: - TDV, Abidjan'da Bayram Namazı Sonrası Kur'an-ı Kerim Dağıttı
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- TDV, Abidjan'da Bayram Namazı Sonrası Kur'an-ı Kerim Dağıttı

4 dakika önce

- TDV, Abidjan'da bayram namazı sonrası Kur'an-ı Kerim dağıttıABİDJAN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde bayram namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim dağıttı.

- TDV, Abidjan'da Bayram Namazı Sonrası Kur'an-ı Kerim Dağıttı, System.String[]
- TDV, Abidjan'da bayram namazı sonrası Kur'an-ı Kerim dağıttı
ABİDJAN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde bayram namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim dağıttı.
Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesimi öncesinde Fildişi'nin Abidjan şehrinde TDV Gönüllüleri, halk ile birlikte bayram namazını kıldı. Daha sonrasında, organizasyonun gönüllüsü olarak Fildişi Sahili'nde bulunan Payitaht Abdulhamid dizisinin "Tahsin Paşa"sı Aktör Bahadır Yenişehirlioğlu diğer gönüllüler ile birlikte halka Kur'an-ı Kerim dağıttı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:34 Kaynak: İHA
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