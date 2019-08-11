- TDV, Abidjan'da Bayram Namazı Sonrası Kur'an-ı Kerim Dağıttı

- TDV, Abidjan'da bayram namazı sonrası Kur'an-ı Kerim dağıttıABİDJAN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde bayram namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim dağıttı.

- TDV, Abidjan'da bayram namazı sonrası Kur'an-ı Kerim dağıttı

ABİDJAN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde bayram namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesimi öncesinde Fildişi'nin Abidjan şehrinde TDV Gönüllüleri, halk ile birlikte bayram namazını kıldı. Daha sonrasında, organizasyonun gönüllüsü olarak Fildişi Sahili'nde bulunan Payitaht Abdulhamid dizisinin "Tahsin Paşa"sı Aktör Bahadır Yenişehirlioğlu diğer gönüllüler ile birlikte halka Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz

Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli

Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de

Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı