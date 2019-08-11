Son Dakika Haberleri: TDV, Abidjan'da Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kurbanını kesti
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TDV, Abidjan'da Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kurbanını kesti

56 dakika önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahilleri'nin Abidjan kentinde 6 bin 300 hisse kurban dağıtımını gerçekleştirdi.

TDV, Abidjan'da Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kurbanını kesti, System.String[]
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahilleri'nin Abidjan kentinde 6 bin 300 hisse kurban dağıtımını gerçekleştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında, Fildişi Sahilleri'nin Abidjan kentinde 900'ü büyükbaş olmak üzere toplamda 6 bin 300 hisse kurbanın dağıtımını gerçekleştirdi. Kesim öncesinde kurban bağışçılarına seslenen TDV Gönüllüsü Aktör Bahadır Yenişehirlioğlu, "2019 yılı vekaletleriniz için Fildişi Sahilleri'nin Abidjan kentindeyiz. Diyanete güvendiniz ve kurban vekaletnamelerinizi verdiniz. Bizde sizlerin emanetlerinizin kesimlerini gerçekleştirip daha sonrasında burada bulunan kardeşlerimize dağıtmak sureti ile gönül köprülerimizi kurmuş olacağız" dedi. Konuşmasının ardından Yenişehirlioğlu, başta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere vekalet verenlerin isimlerini okuduktan sonra kurban kesimine geçildi.

TDV Gönüllüleri kurban kesiminin ardından daha önce tespit edilen 10 bölgede hisseleri halka dağıttı. Gönüllüler, dağıtım sırasında çocuklarda unutmayarak onlara balonlar verdi. Bölge halkı ise yapılan bu yardımlar ve kurban kesim organizasyonundan dolayı oldukça mutlu oldu. - ABİDJAN
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:21 Kaynak: İHA
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