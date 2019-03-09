Son Dakika Haberleri: Tdv, Arakanlı Kadınlara Meslek Edindiriyor

Tdv, Arakanlı Kadınlara Meslek Edindiriyor

1 saat önce

Arakanlı kadınlar, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) eğitim kurslarında meslek öğreniyor.

Tdv, Arakanlı Kadınlara Meslek Edindiriyor, System.String[]
Arakanlı kadınlar, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) eğitim kurslarında meslek öğreniyor.

Türkiye Diyanet Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf, ülkelerindeki şiddetten kaçarak Bangladeş'teki kamplarda zor koşullarda yaşayan Arakanlı Müslümanların yanında olmaya devam ediyor.

Vakfın, Kutupalong kampındaki Arakanlı kadınlara yönelik açtığı dikiş atölyesi ilk mezunlarını verdi. Dikiş atölyesindeki kurslara katılan 40 Arakanlı kadın üç aylık eğitimin ardından mezun olarak sertifika almaya hak kazandı.

Kurs sonrasında kursiyerlere dikiş makinesi da hediye edildi. Kursiyerlerin diktiği kıyafetler ise kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Sabun atölyesi de kuruldu

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı ailelerin en önemli sorunlarından biri olan hijyen sorununa da çözüm bulmak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Türk Tepesi diye adlandırılan bölgede bir de sabun atölyesi kuruldu.

Kamplarda yaşayan mülteciler tarafından atölyede üretilen sabunlar, kamp bölgesinde yaşayan ailelere dağıtılıyor.

"Hedefimiz hem yardım sağlamak hem de eğitim vermek"

TDV yurt dışı hayri hizmetler uzmanı Abdullah Uçak, buradaki insanların meslek edinmeleri için kurulan atölyeler sayesinde kursiyerlerin evlerine döndüklerinde bu işi yapabileceğini belirtti.

Uçak, "Bizim hedefimiz, insanlara temel insani yardım malzemesinin yanı sıra hem sosyal olarak hem de eğitimlerine katkı sağlamak." dedi.


Vakfın Bangladeş kamplarında, temiz su temini, ulaşım ve eğitim alanındaki çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:06 Kaynak: AA

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