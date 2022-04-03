BUENOS AIRES - TDV Arjantin'deki Müslümanlar için iftar programları düzenleyecek - Son Dakika
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BUENOS AIRES - TDV Arjantin'deki Müslümanlar için iftar programları düzenleyecek

03.04.2022 03:46

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), yardımlarıyla Arjantin'de ramazan ayı boyunca günde 230 Müslüman'ın faydalanabileceği iftar programları düzenlenecek.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), yardımlarıyla Arjantin'de ramazan ayı boyunca günde 230 Müslüman'ın faydalanabileceği iftar programları düzenlenecek.

Başkent Buenos Aires'te çok sayıda Müslüman, ilk iftarını Al Ahmad Cami yakınında TDV'nin desteğiyle hazırlanan yemekte yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Arjantin Temsilcisi Şükrü Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "14 bin kilometre uzakta Türkiye'de TDV'nin desteğiyle ramazan boyunca her gün 200 kişiye Buenos Aires'te, yaklaşık 30 kişiye de Rosario şehrinde iftar programı düzenleyeceğiz. Bugün ilk günü yaşadık, çok duygulandık, memnuniyetlerini hemen bize ifade ettiler." dedi.

Çetin, TDV'nin yardımlarına dikkati çekerek, "Arjantin genelinde yaklaşık 800 gıda kolisi yardımında bulunacağız, Arjantin'deki Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere ihtiyacı olan diğer insanlara gıda kolilerini ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Müslümanlar için dayanışmanın önemine değinen Çetin, "Gönül coğrafyamızda bir nebze Müslüman kardeşlerimizin yanında olmak bizleri çok mutlu etmekte. Biz, TDV bağışçılarına, destekçilerine buradan hem selam hem de teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

BUENOS AIRES - TDV Arjantin'deki Müslümanlar için iftar programları düzenleyecek
BUENOS AIRES - TDV Arjantin'deki Müslümanlar için iftar programları düzenleyecek
BUENOS AIRES - TDV Arjantin'deki Müslümanlar için iftar programları düzenleyecek
BUENOS AIRES - TDV Arjantin'deki Müslümanlar için iftar programları düzenleyecek
BUENOS AIRES - TDV Arjantin'deki Müslümanlar için iftar programları düzenleyecek
BUENOS AIRES - TDV Arjantin'deki Müslümanlar için iftar programları düzenleyecek
BUENOS AIRES - TDV Arjantin'deki Müslümanlar için iftar programları düzenleyecek
BUENOS AIRES - TDV Arjantin'deki Müslümanlar için iftar programları düzenleyecek

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BUENOS AIRES - TDV Arjantin'deki Müslümanlar için iftar programları düzenleyecek - Son Dakika


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