TDV Benin'de 1500 ihtiyaç sahibinin sahur ve iftarına AŞ kattı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan kolisi yardımı kapsamında Batı Afrika ülkesi Benin'de 1500 ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü.
Açlık ve yokluğun vatandaşları derinden etkilediği ülkede, TDV yardımlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
İçinde un, yağ, şeker, pirinç ve makarna gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu koliler, ülkenin çeşitli bölgelerindeki okulların bahçelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Yardımlarla mutluluk yaşayan ailelerin çocuklarına da şeker ve Türk bayraklı balonlar hediye edildi.
TDV üyeleri kırsal bölgede de 15 adaklık büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağladı.
TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine, 82 ülkede Ramazan faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.
Kaynak: AA
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