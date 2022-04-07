TDV, Benin'de açtığı 15 kuyuyla 150 bine yakın insanı temiz suyla buluşturdu - Son Dakika
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TDV, Benin'de açtığı 15 kuyuyla 150 bine yakın insanı temiz suyla buluşturdu

07.04.2022 16:51
TDV, Benin'de açtığı 15 kuyuyla 150 bine yakın insanı temiz suyla buluşturdu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkesi Benin'de 15 su kuyusunun açılışını yaparak bölge halkını temiz suyla buluşturdu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkesi Benin'de 15 su kuyusunun açılışını yaparak bölge halkını temiz suyla buluşturdu.

Özellikle kırsal bölgesinde yaşayanların temiz su kaynaklarına ulaşabilmek için kilometrelerce yol katettiği Benin'de, insanları temiz suya kavuşturmak ve gıda kolisi yardımında bulunmak amacıyla ülkeye gelen TDV ekipleri, kuyuların açılışını tamamladı.

Ülkenin farklı şehirlerinin kırsal bölgelerinde açılan 15 su kuyusuyla 150 bine yakın insan temiz suya kavuştu.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine, bölge halkının açlık, yokluk ve temiz suya ulaşabilme noktasında büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Benin'de 15'i ramazan organizasyonu kapsamında olmak üzere 58 su kuyusunun açıldığını anlatan Açık, "Türkiye'deki kardeşlerimizin emanetlerini buraya getirerek buradaki kardeşlerimize bir nevi merhem olmaya çalışıyoruz. Daha fazla buraya gelebilmek, daha fazla kalıcı projeler yapabilmek için gayret ediyoruz." dedi.

Su kuyularının sayısının son yıllarda hızla arttığını ifade eden Açık, şunları kaydetti:

"Türkiye ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin televizyonlardan izleyerek çocukların susuz kalmaması için buraya karşı muhabbetleri arttı. Buralara bir an önce su kuyuları açılması için sanki bir seferberlik ilan edildi. Son iki yılda açtığımız su kuyusu 10 yıl öncesine göre kat kat artmaya başladı. Bu da gösteriyor ki buradaki kardeşlerimizin duaları ulaştı. Türk bayrağı ile gelen demek, güzellik getiren, gülen, sarılan, su ile buluşturan demek."

TDV, Benin'de açtığı 15 kuyuyla 150 bine yakın insanı temiz suyla buluşturdu
TDV, Benin'de açtığı 15 kuyuyla 150 bine yakın insanı temiz suyla buluşturdu
TDV, Benin'de açtığı 15 kuyuyla 150 bine yakın insanı temiz suyla buluşturdu
TDV, Benin'de açtığı 15 kuyuyla 150 bine yakın insanı temiz suyla buluşturdu

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Türkiye Diyanet Vakfı, Batı Afrika, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV, Benin'de açtığı 15 kuyuyla 150 bine yakın insanı temiz suyla buluşturdu - Son Dakika


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