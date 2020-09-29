TDV Bornova Kolejinden uluslararası başarı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı İzmir Bornova Koleji 12. sınıf öğrencisi Yusuf Kağan Çiçekdağ, Rusya'nın düzenlediği ve online olarak gerçekleştirilen Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda (IMO) gümüş madalya kazandı. Çiçekdağ, elde ettiği bu başarıyla Türkiye'de istediği üniversitede matematik ve mühendislik bölümlerine sınavsız girme hakkı kazandı.

2019 yılında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Matematik Olimpiyatı birinci aşama sınavında Türkiye 1.'si olan 12. sınıf öğrencisi Yusuf Kağan Çiçekdağ, 6 ay sonra yapılan ikinci aşama sınavında da Türkiye 2.'si olarak altın madalya aldı. Bu başarılarıyla takım seçme sınavına girerek 6 kişilik milli takıma girmeye hak kazanan Çiçekdağ, 21-22 Eylül 2020 tarihinde Rusya tarafından düzenlenen ve 105 ülkeden 672 öğrencinin katıldığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil ederek gümüş madalya kazandı. Milli takımdaki diğer 5 öğrenci de 1 gümüş, 4 bronz madalya alarak Türkiye'nin gururu oldu.

Bornova Koleji Lise Müdürü Alper Abay, öğrencilerin problem çözme becerilerini ve matematiğe karşı ilgilerini artırmaya yönelik projeler geliştirdiklerini ve bu doğrultuda eğitim verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen matematik sınavlarına katılımlarını destekliyoruz. Verdiğimiz eğitimin sonuçlarını ulusal ve uluslararası yarışmalarda almak, ülkemizin ve okulumuzun bu şekilde başarılarla anılması bizi gururlandırıyor. Başarıda emeği olan Matematik Öğretmenimiz Serkan Güvender'i ve öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar katıldığı ulusal ve uluslararası tüm yarışmalardan derece ve madalya ile dönen Yusuf Kağan Çiçekdağ da matematiğe olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını söyledi.

Uluslararası düzeyde bilim alanında Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çiçekdağ, "Özellikle matematik öğretmenim Serkan Hocamın üzerimde çok emeği var. Sağolsun beni sürekli ulusal ve uluslararası yarışmalara yönlendiriyor. Ben de bana güvenenleri mahcup etmiyorum. Üniversitede de güzel bir bölümde ülkeme faydalı işler yapmak için çaba göstereceğim" diye konuştu.

Çiçekdağ, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen Uluslararası Asya Matematik Olimpiyatı'nda da Türkiye'yi temsil ederek 2 yıl üst üste altın madalya kazanmıştı. - ANKARA