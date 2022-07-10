TDV, Burkina Faso'da kurban eti dağıtımına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

TDV, Burkina Faso'da kurban eti dağıtımına başladı

10.07.2022 08:47
TDV, Burkina Faso'da kurban eti dağıtımına başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Burkina Faso'da 65 bin aileye kurban eti ulaştırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Burkina Faso'da 65 bin aileye kurban eti ulaştırdı.

TDV'nin görevli ve gönüllüleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Burkina Faso'da kurban kesimine başladı.

Bayram namazından sonra yapılan kesimlerin ardından başkent Vagadugu'da 200, Bobo Diolosso'da 350, Tenko Dogo'da 350, Leo'da 150, Bıttou'da 200, Yatenga'da 50, Vrassan'da 200 ve Tıta'da 200 büyükbaştan elde edilen 12 bin 250 hisse kurban eti, ihtiyaç sahibi 65 bin aileye ulaştırıldı.

TDV Burkina Faso ekip sorumlusu Muhsin Koçak, AA muhabirine, vekaletlerini veren bağışçıların kurbanlarını kesmek üzere 20 kişilik bir ekiple ülkede bulunduklarını, 16 bölgede kesimleri gerçekleştirerek bayram süresince ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Burkina Faso'da bu yıl 21 bin hisse karşılığı 3 bin büyükbaş kurbanlık kesimi yapacaklarını belirten Koçak, yaklaşık 125 bin ihtiyaç sahibine kurban eti götüreceklerini bildirdi.

Koçak, başkent Vagadugu'nun yanı sıra Bobo Diolosso, Tenko Dogo, Leo, Bıttou, Yatenga, Vrassan ve Tıta şehirlerindeki cami, yetimhane ve köylerde yaklaşık 850 noktada kurban eti dağıtımı yapıldığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Burkina Faso, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV, Burkina Faso'da kurban eti dağıtımına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 08:54:51. #1.13#
SON DAKİKA: TDV, Burkina Faso'da kurban eti dağıtımına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement