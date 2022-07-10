TDV, Burkina Faso'da kurban eti dağıtımına başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Burkina Faso'da 65 bin aileye kurban eti ulaştırdı.

TDV'nin görevli ve gönüllüleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Burkina Faso'da kurban kesimine başladı.

Bayram namazından sonra yapılan kesimlerin ardından başkent Vagadugu'da 200, Bobo Diolosso'da 350, Tenko Dogo'da 350, Leo'da 150, Bıttou'da 200, Yatenga'da 50, Vrassan'da 200 ve Tıta'da 200 büyükbaştan elde edilen 12 bin 250 hisse kurban eti, ihtiyaç sahibi 65 bin aileye ulaştırıldı.

TDV Burkina Faso ekip sorumlusu Muhsin Koçak, AA muhabirine, vekaletlerini veren bağışçıların kurbanlarını kesmek üzere 20 kişilik bir ekiple ülkede bulunduklarını, 16 bölgede kesimleri gerçekleştirerek bayram süresince ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Burkina Faso'da bu yıl 21 bin hisse karşılığı 3 bin büyükbaş kurbanlık kesimi yapacaklarını belirten Koçak, yaklaşık 125 bin ihtiyaç sahibine kurban eti götüreceklerini bildirdi.

Koçak, başkent Vagadugu'nun yanı sıra Bobo Diolosso, Tenko Dogo, Leo, Bıttou, Yatenga, Vrassan ve Tıta şehirlerindeki cami, yetimhane ve köylerde yaklaşık 850 noktada kurban eti dağıtımı yapıldığını ifade etti.