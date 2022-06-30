TDV, çağrı merkezi ile 81 ilde kurban bağış stantları kurdu - Son Dakika
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TDV, çağrı merkezi ile 81 ilde kurban bağış stantları kurdu

30.06.2022 11:35
TDV, çağrı merkezi ile 81 ilde kurban bağış stantları kurdu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, hayırseverlerin vekaletle kurban kesimi hakkında bilgi alabilmesi ve bağışta bulunabilmesi amacıyla 81 ilde kurban bağış stantları ile bir çağrı merkezi kuruldu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, hayırseverlerin vekaletle kurban kesimi hakkında bilgi alabilmesi ve bağışta bulunabilmesi amacıyla 81 ilde kurban bağış stantları ile bir çağrı merkezi kuruldu.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıf tarafından vekaletle kurban kesimine yönelik bilgilendirme hizmeti verecek çağrı merkezi ile 81 il ve 922 ilçede önemli noktalara kurban bağış stantları kuruldu. Vakfın yurt içindeki 1003 şubesi tarafından açılan stantlarda hem bağış alınıyor hem de vekalet yoluyla kurban programı hakkında vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Çağrı merkezi ve bağış stantları hakkında bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Vakfın Kocatepe'deki Genel Merkez binasının girişinde bağış kabul noktası kurulduğunu ve mesai saatleri içerisinde hizmet verdiğini ifade etti. Stantlardaki görevlilerin, vekaletle kurban organizasyonuyla ilgili vatandaşlara detaylı bilgi verdiğini belirten Açık, makbuz karşılığında hayırseverlerin kurban vekaletini teslim aldığını kaydetti.

Vakıf olarak vekaletle kurban kesimi ve bağış kanalları hakkında hayırseverlerin sağlıklı bilgi alabilmesi için bir çağrı merkezi oluşturduklarını söyleyen İhsan Açık, "Vakfımızın Vekaletle Kurban Programı hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, 03124169000 numaralı telefonu arayabilir. Çağrı merkezindeki görevliler, Kurban Bayramı sona erene kadar haftanın 7 günü, 08.00-23.00 saatlerinde 15 kişiyle hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Bağış noktalarına gidemeyen vatandaşların çağrı merkezini arayarak merak ettiği konularla ilgili sağlıklı bilgi alabileceğini belirten Açık, bu çalışmaların Kurban Bayramı'nın son gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Kurban bağışlarına ilginin artarak devam ettiğini ifade eden Açık, "Milletimizin emanetlerini, başta Türkiye'de 81 il 922 ilçede olmak üzere, 82 ülke 350 bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." açıklamasında bulundu.

Bu yıl kurban kesim hisse bedelinin yurt içinde 2 bin 250 TL, yurt dışında 1800 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Açık, diğer bağış kanallarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hayırseverlerimiz, 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra mobil uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da kurban vekaletlerini verebilirler. Yurt dışında yaşayan hayırseverler ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini Vakfımıza emanet edebilecekler."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV, çağrı merkezi ile 81 ilde kurban bağış stantları kurdu - Son Dakika

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