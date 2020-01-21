TDV'den 30 ilde bin 668 öğrenciye yarıyıl kampı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TDV'den 30 ilde bin 668 öğrenciye yarıyıl kampı - Son Dakika

TDV'den 30 ilde bin 668 öğrenciye yarıyıl kampı

7 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfının burs desteği sağladığı öğrenciler, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak, akademik ortamlarını desteklemek amacıyla düzenlenen yarıyıl kamplarında bir araya geliyor.

TDV'den 30 ilde bin 668 öğrenciye yarıyıl kampı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfının burs desteği sağladığı öğrenciler, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak, akademik ortamlarını desteklemek amacıyla düzenlenen yarıyıl kamplarında bir araya geliyor.


Vakıf tarafından gerçekleştirilen eğitim programları kapsamında yurt dışından gelerek ülkemizde eğitim gören öğrenciler ile yurt içindeki öğrencileri bir araya getiren yarıyıl kampları, 13 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek.


İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Uluslararası İlahiyat, Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Konuk Öğrenci programı öğrencilerinin katıldığı yarıyıl kamplarına 975'i kız, 693'ü erkek olmak üzere toplam bin 668 öğrenci katılıyor.


Türkiye Diyanet Vakfı burslusu lise ve üniversite öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak, akademik ortamlarını desteklemek amacıyla düzenlenen kamplar çerçevesinde alanında uzman eğitimciler tarafından eğitimler, çeşitli konferans, söyleşi ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.


"30 farklı ilde yarıyıl kampı düzenliyoruz"


Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, her alanda eğitimi önceleyen bir vakıf olduklarını ve yetişmiş insan gücünün hem Türkiye, hem de mazlum ve mağdur coğrafyalar için çok önemli olduğunu söyledi.


Eğitim ve kültür hizmetlerinin gayesinin ahsen-i takvim olarak yaratılan insanın, din, can, mal, nesil ve aklının güvende olduğu erdemli bir toplum inşa etmek olduğuna işaret eden Açık, öğrencilere eğitim alanında maddi ve manevi olarak tüm yıl devam eden desteğin düzenlenen yarıyıl kamplarıyla da sürdüğünü belirtti.


Öğrencilerin yarıyıl kamplarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Açık, "Her yıl düzenlediğimiz yarıyıl kamplarına bu sene 30 ilden bin 668 öğrenci katılıyor. Müftülüklerimiz, İlahiyat Fakülteleri ve İslami İlimler Fakülteleri dekanlıkları, yurt müdürlüklerimiz ve TDV il şubelerimiz koordinasyonuyla yürütülen burs programı kapsamında dönem boyunca destek programlarıyla fakültede gördükleri derslere ilave olarak Arapça ve temel İslami ilimler dersleri alan öğrenciler Şubat tatilinin başlamasıyla birlikte bulundukları illerde yarıyıl kamplarına katılıyorlar. Kamplarda kitap okuma ve kitap kritiği, sabah namazı etkinlikleri, hadis ezberleme, film gösterisi ve gezi gibi etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca öğrenciler ülkemizde, kalifiye insan açığına alternatif olma, dini algıların tahlili, toplumsal sorunları muhakeme gücü, ümmet bilinci gibi konuların işlendiği konferans ve seminerleri alanında uzman isimlerden dinleme imkanı buluyorlar" diye konuştu. - ANKARA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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