TDV'den Ayasofya Camii'nde çocuklara özel program - Son Dakika

Çocuklara yönelik içerikler geliştiren ve YouTube kanalında milyonlarca hayranı olan "Sertaç Abi" ismiyle bilinen youtuber Sertaç Güngör'ün koordinesinde gerçekleştirilen programa çocuklar aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklarla milli ve manevi değerler üzerine sohbet eden Sertaç Abi, onlara sorular sorup çocuklardan gelen soruları cevapladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da ziyaret gerçekleştirerek etkinliğe destek verdi.

Ayasofya Camii'nde çocuklara yönelik ilk defa böyle bir program gerçekleştirildiğini belirten Açık, geleceğin teminatı gençlere yönelik projeler gerçekleştirdiklerini Ayasofya Camii buluşmasının da bunlardan birisi olduğunu söyledi.

Eğlenerek, oyunlar oynayarak öğrenmenin kalıcı ve daha kolay olduğunun bilimsel olarak da kanıtlandığını ifade eden Açık, "Çocukların adeta sevgilisi haline gelen youtuberimiz Sertaç Abi'de bizi bu programda yalnız bırakmadı. Milli ve manevi değerlerimizi çocuklarımıza daha kolay nasıl öğretebiliriz onları art niyetli insanların tuzaklarından nasıl koruyabiliriz bunun için mücadele veriyoruz. Çocukların ilgi duyduğu insanlarla birlikte sevdiği etkinlikleri yapmaya gayret ediyoruz. Sertaç Abi'nin de bu anlamda doğru kişi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Çocuklarla gerçekleştirilen program TDV Medya YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı.