TDV'den burs alan öğrencilere yönelik online eğitim kampı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yurt içinde eğitim gören ve vakfın yurtlarında kalan 450 öğrenciye yönelik düzenlediği online eğitim kampı, 19 Eylül'de sona erecek.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Özel Destek Başarı Burs Programı kapsamında eğitim gören TDV burslusu 336 kız ve 114 erkek öğrenci olmak üzere toplam 450 öğrencinin katılımıyla online eğitim kampı düzenleniyor.

Tıp, mühendislik, mimarlık, hukuk, eğitim ile sosyal bilimler alanlarında eğitim gören öğrencilerin bulunduğu kampta, salgınlar, madde bağımlılığı, insan hakları ihlalleri, birlikte yaşama kültürü, şehircilik geleneği, özgün mimari ve eğitim çeşitliliği gibi konular işleniyor.

Öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili hazırladıkları atölye çalışmalarını sunacağı kampta, uzman eğitimciler de seminer ve söyleşiler yapacak.