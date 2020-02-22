TDV'den depremzede aileler için konteyner ev - Son Dakika

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve civar illerde de hissedilen 6.8'lik depremden etkilenen ailelerin kullanımı için bölgeye konteyner evler gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, depremin yaşandığı andan itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük bir çalışma başlatıldığını söyledi.

Devletin tüm kurumları, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının depremden etkilenen ailelere yardım etmek için seferber olduğunu ifade eden Açık, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak 'Şimdi Yaraları Sarma Zamanı' sloganıyla kampanya başlattık. Kampanyamıza yurt içi ve yurt dışından çok büyük destek geldi. Yurt içinde il ve ilçe müftülüklerimiz, şubelerimiz, hayırseverlerimizin destekleriyle topladıkları yardımları, 4-6 yaş kuran kurslarımızdaki yavrularımız hayallerini erteleyerek kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için gönderdi. Bölgede depremin olduğu andan itibaren binlerce battaniye dağıtarak on binlerce kişiye sıcak yemek ikramında bulunduk. Milletimizin emanetlerini güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

DEPREMDE EVLERİ YIKILAN VEYA AĞIR HASARLI OLMASI NEDENİYLE EVLERİNE GİREMEYEN AİLELERİN KONAKLAYABİLMESİ İÇİN BÖLGEYE KONTEYNER GÖNDERİLMESİ İÇİN DE ÇALIŞMA BAŞLATTIKLARINI DİLE GETİREN AÇIK, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Hava sıcaklığının gece eksi 10'a kadar düştüğü bölgede çadırlarda yaşam özellikle çocuklar için çok zor oluyor. Hayırseverlerimizle yaptığımız görüşmeler sonrasında 21 metrekarelik içerisinde lavabo, banyo ve mutfağı olan 1+1'lik konteyner evleri göndermeye başladık. Yaklaşık 50 evin kurulumu tamamlandı. Vakfımız tarafından ilk etapta 100 konteyner ev Elazığ'da depremzede ailelerin kullanımına sunulmuş olacak. Hayırseverlerimizin ve bağışçılarımızın desteği ile inşallah bu sayıyı daha da yukarılara taşıyarak depremzede ailelerimizin çetin kış şartlarında sıcak bir ortamda konaklamalarını sağlamış olacağız."

Açık, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile depremden etkilenen ailelere yardımda bulunmak isteyen vatandaşların DEPREM yazıp 5601'e SMS göndererek 10'TL ya da bagis.tdv.org kurumsal online bağış sayfasından, şubelerimizden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden bağışta bulunabileceklerini söyledi.

(Neşra Durmaz/İHA)