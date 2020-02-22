TDV'den depremzede aileler için konteyner ev - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve civar illerde de hissedilen 6,8'lik depremden etkilenen ailelerin kullanımı için bölgeye konteyner evler gönderildi.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, depremin yaşandığı andan itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük bir çalışma başlatıldığını ifade etti.

Devletin tüm kurumları, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının depremden etkilenen ailelere yardım etmek için seferber olduğunu vurgulayan Açık, "TDV olarak 'Şimdi Yaraları Sarma Zamanı' sloganıyla kampanya başlattık. Kampanyamıza yurt içi ve yurt dışından çok büyük destek geldi. Yurt içinde il ve ilçe müftülüklerimiz, şubelerimiz, hayırseverlerimizin destekleriyle topladıkları yardımları, 4-6 yaş Kur'an kurslarımızdaki yavrularımız hayallerini erteleyerek kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için gönderdi." bilgisini verdi.

Açık, bölgede depremin olduğu andan itibaren binlerce battaniye dağıtarak on binlerce kişiye sıcak yemek ikramında bulunduklarını belirterek milletin emanetlerini güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ve ulaştırmaya devam ettiklerini vurguladı.

"Yaklaşık 50 evin kurulumu tamamlandı"

Depremde evleri yıkılan veya ağır hasarlı olması nedeniyle evlerine giremeyen ailelerin konaklayabilmesi için bölgeye konteyner gönderilmesi çalışması başlattıklarını dile getiren Açık, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede, çadırlarda yaşam özellikle çocuklar için çok zor oluyor. Hayırseverlerimizle yaptığımız görüşmeler sonrasında 21 metrekarelik içerisinde lavabo, banyo ve mutfağı olan 1+1'lik konteyner evleri göndermeye başladık. Yaklaşık 50 evin kurulumu tamamlandı. Vakfımız tarafından ilk etapta 100 konteyner ev, Elazığ'da depremzede ailelerin kullanımına sunulmuş olacak. Hayırseverlerimizin ve bağışçılarımızın desteği ile inşallah bu sayıyı daha da yukarılara taşıyarak depremzede ailelerimizin çetin kış şartlarında sıcak bir ortamda konaklamalarını sağlamış olacağız."

İhsan Açık, TDV aracılığı ile depremden etkilenen ailelere yardımda bulunmak isteyenlerin DEPREM yazıp 5601'e SMS göndererek 10 lira ya da "bagis.tdv.org" kurumsal online bağış sayfasından, şubelerden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden bağışta bulunabileceklerini bildirdi.