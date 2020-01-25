TDV'den Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TDV'den Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek - Son Dakika

TDV'den Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri AFAD koordinesinde Elazığ ve Malatya'daki çalışmalara dahil olmak üzere Ankara, Kilis ve farklı illerden yola çıktı.

TDV'den Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri AFAD koordinesinde Elazığ ve Malatya'daki çalışmalara dahil olmak üzere Ankara, Kilis ve farklı illerden yola çıktı. Aynı zamanda bölgeye acil yardım malzemesi ve mobil aşevi de TDV tarafından gönderildi.


Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş'ın depremden hemen sonra yapmış olduğu destek çağrısı ve depremzedeleri uygun olan camilerde barınması için daveti üzerine harekete geçen Türkiye Diyanet Vakfı da deprem haberini alır almaz genel merkez olmak üzere Diyarbakır, Kilis ve depremin etkilendiği Elazığ ve Malatya'daki müftülük ve şubeler koordinesinde bölgeye yardım çalışmalarına başladı.


Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri ilk olarak Diyarbakır ve Kilis bölgesindeki lojistik depolarında hazırladığı çadır ve afet yardım malzemelerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırdı. Ayrıca her gün binlerce aileye hizmet verecek mobil aşevini bölgeye sevk eden TDV, çevre illerden bölgeye yardım ulaştırmak için acil yardım malzemesi hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara, Kilis ve Diyarbakır'dan yola çıkan TDV insani yardım ekipleri ise deprem bölgesinde başta AFAD olmak üzere Elazığ İl Müftülüğü, Malatya İl Müftülüğü, ilçe müftülükleri ve bu yerlerdeki TDV şubeleriyle depremden etkilenen mağdur ailelere yönelik desteklerini sürdürecek. - ANKARA

Malatya, Elazığ, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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